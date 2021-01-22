新华社柏林1月21日电（记者张毅荣）德国总理默克尔21日表示，德国新冠疫情正处在“极为艰难阶段”，所有人必须继续“负责任行事”，一切为今年控制住疫情并最终战胜疫情的目标服务。

默克尔当天在记者会上说，尽管德国新增确诊病例数和重症病例数开始减少，但新增死亡病例数仍居高不下。此外，德国已发现变异新冠病毒，必须非常严肃地对待其风险，尽可能减缓其扩散。

默克尔表示，德国政府将尽一切努力支持新冠疫苗生产，力求今年夏季结束时所有民众都能接种疫苗。

默克尔说，欧盟国家首脑21日晚将以视频会议形式讨论新冠疫情，推动欧盟尽可能采取统一的防疫措施，并掌握新冠病毒的传播、变异和疫苗接种等情况。

德国联邦政府与各州政府19日达成协议，将主要防疫限制措施延长至2月14日。协议规定，文体休闲场所、非生活必需品商店、理发店等服务业继续关闭；幼儿园和学校除毕业班以外的年级继续远程教学；民众在搭乘公共交通工具和在商店购物时必须戴医用口罩；雇主必须允许雇员尽可能居家办公等。

根据德国疾控机构罗伯特·科赫研究所21日发布的数据，截至当天零时，德国过去24小时新增新冠确诊病例20398例，累计确诊2088400例；新增死亡病例1013例，累计死亡49783例。德国已完成1401693剂新冠疫苗接种。

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