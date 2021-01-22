新华社巴黎1月21日电（记者徐永春）中国驻法国大使馆和法国“桥”智库21日合作举办“新形势下中欧合作研讨会”，探讨后疫情时代中欧互利合作前景以及中欧合作对维护多边主义、完善全球治理、协调抗疫行动的积极作用。

中国驻法国大使卢沙野、法国前总理拉法兰、联合国教科文组织前总干事博科娃等嘉宾以视频连线方式参加研讨。来自中欧政界、商界、智库、媒体等领域的近200人通过视频会议系统参会。

卢沙野在致辞中说，中欧没有根本利害冲突，彼此不构成威胁。中欧合作远大于竞争，共识远大于分歧。中欧应该展现担当，积极作为，做世界和平进步的合作建设者，为动荡变革的世界提供更多稳定性和确定性。

卢沙野表示，中欧应全面完整落实好双方领导人达成的重要共识，相向而行，乘势而上，携手育新机、开新局。中欧应相互尊重，彼此尊重各自选择的发展道路；加强合作，协调抗疫行动；坚持多边主义，坚持共商共建共享的全球治理观；妥处分歧，始终把握中欧关系合作发展的主流。

拉法兰认为，单边主义和冷战思维无法应对疫情带来的危机，国际社会亟需加强多边协调与合作，团结一致共同应对挑战。欧中虽然政治制度不同，但应本着互相尊重的原则，尊重彼此自主选择发展道路的权利。法中和欧中经贸领域合作前景广阔，中国市场对于法国企业来说至关重要，双方应继续深化互利共赢的经贸合作。此外，欧中在维护多边主义方面立场相近，双方应保持对话沟通，为完善全球治理作出贡献。

博科娃高度评价中国2020年如期完成新时代脱贫攻坚目标任务。她说，中国的发展成就令人瞩目，中国提前10年实现联合国2030年可持续发展议程减贫目标，为促进世界发展作出了积极贡献。

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