根据美国联合航空公司20日发布的最新财报，这家全球知名航空公司2020年第四季度亏损19亿美元，全年亏损超过70亿美元，创下2010年公司与美国大陆航空公司合并后的最差业绩。

美联航股价在20日盘后交易中下跌2%。

美联航首席执行官斯科特·柯比在声明中说：“事实是，新冠疫情永远改变了美联航。”尽管亏损严重，美联航预计2021年将成为公司从新冠疫情影响中逐步实现恢复的“过渡年”。

美联航20日指出，计划到2023年底年均削减成本约20亿美元。

2020年第四季度，美联航日均“烧钱”3300万美元，其中约1000万美元用于裁员和偿债。

在全美主要航空公司中，美联航国际航空业务风险敞口最大。

20日宣誓就职总统的约瑟夫·拜登无意解除美国对部分欧洲国家和巴西施行的入境限制。美国新政府针对国际旅行将施行更严格防疫措施。这意味着国际民航可能成为恢复最慢的行业之一。

截至2020年12月31日，美联航持有价值197亿美元流动性资产。美联航预计，这一数字在2021年3月底不会出现较大变化。

美联航主要竞争对手达美航空公司上周发布财报，显示公司2020年亏损124亿美元，成为公司“史上最难年份”。达美航空期待2021年成为“复苏年”。

美国航空公司和西南航空公司定于本月28日发布财报。（卜晓明）（新华社专特稿）

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