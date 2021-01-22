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拜登签十多项行政令 美停止退出世卫组织

2021年01月22日08:41 | 来源：新华网
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美国总统约瑟夫·拜登就任首日签署十多项行政命令，包括停止退出世界卫生组织和气候变化《巴黎协定》，部分推翻前任总统唐纳德·特朗普所做决定。

拜登20日中午在首都华盛顿宣誓就职，当天下午在白宫签署十多项行政命令。美联社报道，拜登的前任中，仅两人在上任当天签署行政命令，且分别只签署了一份，拜登的做法显示他迫切想改变特朗普在任时制定的一些政策。

拜登签署的行政命令涉及新冠疫情、经济、环境、种族和移民等事项。拜登说，“不能浪费时间”，“这些（行政命令）只是开始”。新任白宫新闻秘书珍·普萨基说，今后数天至数周，拜登将发布更多行政命令，以应对一系列挑战和兑现他对选民所做承诺。

针对美国不断恶化的新冠疫情，拜登下令在联邦建筑内戴口罩和保持社交距离，敦促州政府和地方政府采取同样措施，呼吁美国民众在100天内坚持戴口罩。拜登戴着口罩签署行政命令，与特朗普在任时形成对比。

拜登同时决定，美国将不退出世卫组织。特朗普去年5月宣布美国将终止与世卫组织的关系；美方去年7月6日正式通知联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯，将于今年7月6日退出世卫组织。

普萨基说，美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇定于21日率美国代表团远程参加世卫组织会议。

行政命令还包括美国重返《巴黎协定》、取消加拿大与美国之间的基斯通输油管道建设计划。拜登下令美国政府相关部门重新审视特朗普政府上百项环境相关做法。

特朗普2017年6月宣布美国将退出《巴黎协定》。2020年11月4日，美国正式退出这一协定，在美国国内和国际社会招致广泛批评。

联合国秘书长古特雷斯和欧洲联盟欢迎拜登下令美国重返《巴黎协定》。

拜登还下令，结束特朗普针对美国南部边境实施的“国家紧急状态”，以停止在美国与墨西哥边界修建隔离墙。

不过，拜登当天签署的行政命令不包括美国重返伊朗核计划全面协议。特朗普政府2018年单方面退出这一协议，继而恢复和追加对伊朗制裁。伊朗2019年5月起逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施可逆。伊朗总统哈桑·鲁哈尼多次敦促拜登重返伊核协议并履行协议条款。

拜登及其团队成员先前说，伊朗方面必须首先恢复执行核协议条款。拜登提名的国务卿人选安东尼·布林肯19日在国会听证会上说，眼下远不到重回伊核协议的时候，拜登的最终目标是在伊核协议中加入限制伊朗导弹项目和地区活动的内容。

白宫新闻秘书普萨基20日说，拜登将与外国领导人和盟友讨论伊核协议事项，美方寻求“延长和加强对伊朗的核限制”。（惠晓霜）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、杨牧)

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