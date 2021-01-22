在首尔市一处宠物犬游乐场内，一名宠物饲养者正在和犬只玩耍。

本报记者 马 菲摄

一名法国民众在街边领取宠物粪便清理袋。

法国图卢兹市政中心供图

在马德里的一处宠物犬活动区内，犬只正在玩耍。

本报记者 姜 波摄

一名新加坡居民正在和宠物互动。

新加坡动物与兽医事务组供图

随着社会的变化发展，宠物饲养被赋予更多陪伴和社交等社会功能，宠物数量不断增加。加强登记制度，制定法律细则，规范饲养行为，加强教育培训，成为不少国家提倡文明养宠的普遍做法

新加坡

饲养宠物者需通过资质审核

本报驻泰国记者 林 芮

在新加坡，宠物饲养受到严格监管。一旦出现违法违规行为，主人不仅被处以罚款或监禁，还会失去养宠资格。

1965年，新加坡政府颁布了《动物和飞禽法令》，对预防宠物狂犬病等疾病、防止虐待动物、兽医许可等内容进行了较为全面的规定。同年出台的《野生动物法令》则对宠物饲养品种进行了限制，规定居民只能选择猫、狗、兔、观赏鸟和观赏鱼等作为宠物，并规定除非获得许可，任何人不得捕捉或进口野生动物作为宠物。

新加坡有专门的政府部门对宠物饲养进行具体规定和管理。2000年4月，新加坡农粮兽医局成立。该机构在2007年出台规定，要求宠物犬必须植入电子芯片。芯片内存有主人和宠物的相关信息，为寻找走失宠物犬、有效预防传染性疾病提供了便利。2017年，农粮兽医局发布《动物福利守则》，规定了主人在宠物居住条件、管理和照料方面的最低标准。

2019年4月，新加坡重组农粮兽医局，其中宠物管理部门调整为国家公园局下属的动物与兽医事务组。该事务组规定，居民在领养或购买宠物时需在事务组的宠物许可系统中进行登记，完成宠物所有权转移并获得饲养许可证。许可证分为一年、两年、三年等类型，到期需及时更新。如有饲养者住所变更、宠物丢失等情况，也需在系统中及时更新，否则将被处以最高5000新元（1新元约合5元人民币）罚款。

2017—2018年，新加坡街头的流浪犬一度多达7000只，对城市环境造成不良影响。为从源头减少宠物弃养行为，动物与兽医事务组规定，居民在领养或购买宠物前，需与动物组织或宠物商店的工作人员共同签署一份声明书，并提交事务组存档。在声明书中，工作人员需确认已核查该居民是否具备养宠资质，包括询问其过往养宠经历、家人是否同意饲养、是否有足够时间及资源等；居民则需确认工作人员已告知宠物所需喂食、运动和休息的频次等相关知识。

《动物和飞禽法令》对虐待宠物行为制定了严厉的惩罚措施。根据法令，虐待行为一旦被认定，宠物主人将被处以最高1.5万新元罚款或最长18个月监禁，或二者并罚；若非初犯，则将被处以最高3万新元的罚款或最长3年监禁，或二者并罚。

新加坡政府也着力防止宠物侵扰公共环境。事务组规定，若宠物出现过度吠叫、骚扰路人、随地便溺等行为，饲养者将被处以罚款。此外，主人还需为秋田犬、斗牛犬等指定危险犬种购买保险。由于新加坡80%以上的本地居民都居住在组屋，为保障全体住户权益，新加坡建屋发展局规定，组屋内不允许养猫，每个住所最多只能养一只获得批准的小型犬，否则将面临4000新元的罚款。为确定宠物主人是否负责，建屋发展局还设立了专门小组，不定期对组屋住户进行抽查。

（本报曼谷电）

法国

严格限制宠物犬的活动范围

本报驻法国记者 刘玲玲

在法国各城市的地铁、公交车上，人们经常能看到乘客提着宠物笼子或背着宠物袋。袋子里的小动物探出毛茸茸的脑袋，好奇地打量外面的世界，模样甚是可爱。

法国的宠物饲养十分普遍。根据法国家养动物档案协会公布的数据，目前，该国共有包括犬、猫、鸟、鱼等超过6000万只家养宠物，约一半法国家庭拥有至少一只宠物。

为了更有效地对家养宠物进行管理，法国政府推出了一系列规定，尤其对犬猫两类宠物的饲养行为重点进行规范。宠物犬猫都必须以植入芯片的方式进行身份登记。芯片内容中包括宠物主人信息。此外，主人还需在医院为爱宠建立档案、办理健康卡等，以便有关部门跟踪宠物是否及时进行疫苗注射等情况。

“在巴黎，大部分公园和绿地都有明显标识，禁止宠物犬进入。一些居民小区会设立专门区域，供宠物犬散步玩耍。”记者的朋友西里尔家中养着一只6岁的宠物犬。他告诉记者，除了出门必须系好牵引绳之外，法国大多数市镇都对宠物犬的活动范围有严格限制。

在宠物出行方面，法国绝大多数城市允许将中小型犬猫带上各类公交，但宠物必须放在长度短于45厘米的篮子或袋子里。大型犬乘坐地铁需购买特定车票并佩戴嘴罩、拴好牵引绳，路面公交车司机有权决定是否允许大型犬上车。导盲犬等功能性宠物则可以免费乘坐所有公交。

对于攻击性较强的大型犬种，法国专门作出了一类攻击犬和二类防卫犬两类界定。居民在申养这类犬时，需获得居住地市政府颁发的许可证，外出时必须给宠物拴牵引绳、佩戴嘴套，并由成年人牵引。其中，一类犬禁止乘坐公交，也不能在公共场所停留。如果发现这两类犬只对人或其它宠物的安全构成威胁，市政府有权要求宠物主人提前采取防范措施，违者将被判处6个月的监禁和高达1.5万欧元（1欧元约合8元人民币）的罚款。

宠物粪便管理曾长期困扰法国政府。上世纪80年代，法国曾专门雇用一批摩托骑手，配发专业器具进行街头清理并喷洒消毒液。由于人工投入较高、清理效率低下，这一举措已于2004年取消。法国政府随后出台规定，要求宠物主人及时清理自家宠物粪便，否则将面临至少35欧元的罚款。为此，法国巴黎、里昂、马赛等一些地方政府在路边和允许狗进入的公园内，增设了免费的可降解清理袋自取点。

近年来，法国宠物遗弃现象有所加重。据统计，法国每年约有10万只宠物被遗弃。根据《乡村法》《刑法》的规定，对宠物“不尽喂食责任和缺乏适当照顾者”将被追究法律责任，遗弃动物者可处两年以下有期徒刑及3万欧元罚款。

（本报巴黎电）

西班牙

饲养犬类宠物需购买保险

本报驻西班牙记者 姜 波

根据马德里兽医联合会的统计，目前，西班牙全国有超过2000万只宠物，约有40%的家庭饲养至少一只宠物。全国范围内，西班牙针对宠物管理有一些指导性的基础法规，例如宠物登记、必要的卫生防疫举措等，具体规则由各地区自行制定。

以马德里自治区为例，为及时掌握地区内的宠物信息并进行有效管理，该地区有一套严格的宠物登记制度。马德里自治区政府规定，宠物出生3个月内，居民必须为其在该地区的宠物电子系统进行登记并及时接种指定疫苗。此外，主人需第一时间带宠物前往政府合作的兽医诊所植入芯片。芯片内存有数字及字母组成的宠物专属码，可用于在电子系统中查询主人信息和联系方式。在宠物丢失、主人变更等情况下，还需及时变更信息。饲养犬类宠物的主人需购买保险，以保障在宠物造成他人人身财产意外伤害时能及时做出赔偿；对于攻击性较强的宠物，主人还需申请专门的许可证，并进行潜在危险动物登记。

在公共空间，为了不对民众生活造成困扰，马德里自治区政府要求主人遛狗时须使用牵引绳，违者将被处以150—300欧元（1欧元约合8元人民币）不等的罚款。与此同时，也有一些便于宠物活动的弹性管理举措。每年冬季的晚7时至次日早10时、夏季晚8时至次日早10时，马德里市的大多数公园都允许宠物犬在儿童和老人活动区以外的区域不系牵引绳自由活动。此外，马德里还在全市设立了近200个专门的宠物犬活动区，面积从30平方米—1500平方米不等。这些场所外设有围栏和标识牌，有的还在内部配备宠物犬饮水和玩耍设施。工作人员定时使用无害消毒液对该区域进行清洁维护。

很多西班牙民众在旅行度假时也会带宠物同行。为避免打扰其他游客，2009年，西班牙加泰罗尼亚自治区卡斯特利翁—德安普里亚斯市率先将该市一段200米长的海岸沿线设立为宠物犬海滩。该区域与其他区域以围栏隔开，宠物犬可以和主人一同享受阳光海滩的乐趣。目前，西班牙各地已有数十个这样的特殊海滩。

当前，西班牙一些地区也开始探索征收宠物税。从去年起，西班牙西北部城市萨莫拉对宠物犬主人征收每年9欧元的税费。该市议会称，这一收入将用来补贴市区内宠物犬相关设施的建设和维护费用。此外，瓦伦西亚自治区也通过了新的动物保护法草案，计划向宠物犬主人收税，用以维持弃养和流浪犬中心的运营。

（本报马德里电）

韩国

对宠物主人进行考试和培训

本报驻韩国记者 马 菲

“一只6个月大的小狗对陌生人很警戒，散步时身后有人经过就狂吠不止。在带小狗散步时，以下哪些是饲养者需要格外注意的事项？”这是2019年12月，韩国首尔市政府首次举行的“宠物饲养者能力考试”中的一道常识题。

这一别开生面的能力考试分为4个科目，以线上答题形式进行，内容既包括宠物登记制度、带宠物散步的注意事项等常识，也有宠物行为和健康管理等专业知识。市民免费报名参加考试，成绩优秀的还能得到首尔市政府发放的宠物用品。

近年来，韩国饲养宠物的人数日益增多。韩国农协经济研究所公布的数据显示，约有30%的韩国家庭饲养宠物。如何规范宠物行为、对宠物进行有效管理，成为一道治理课题。

为方便管理，2014年1月1日起，韩国开始实施宠物登记制度，规定宠物犬饲养者必须到相关部门进行姓名、住所和联系方式以及宠物犬信息的登记，否则将被处以罚款。2017年，韩国出台《宠物犬安全管理对策》，加大了宠物犬致人伤亡的处罚力度，并扩大了危险犬种类的范围。

在韩国的不同地区，宠物管理也有各自的具体措施。作为首都，首尔市政府认为，想养好宠物，仅凭爱心是不够的。通过考试、教育培训等手段，首尔着力促进更多市民学习宠物专业知识，强化责任意识，在全社会形成文明养宠的氛围。

去年6月开始，首尔市政府陆续开展了种类丰富的专题教育课程，对市民进行针对性培训。有意饲养宠物的居民，可参加“市民的宠物学校”课程，提前了解养宠的准备工作、动物行为语言及如何保障宠物健康等信息。已饲养宠物的市民则可选择“宠物行为纠正”课程，学习如何对宠物进行基本行为礼仪教育，如何缓解宠物的分离焦虑行为、对周围环境的过度反应、对身体接触的恐慌等。首尔市宠物教育中心还设置了“宠物的社会化和礼仪训练”课程，民众可免费报名参加，学习宠物行为训练方法。

针对宠物走失、遗弃等问题，首尔市从2019年开始推行“植入芯片动物登记制度”。该芯片存有15位的编号，一旦发现走失或被遗弃的宠物，相关部门只需扫描芯片编号，即可在该市动物保护管理系统中快速查询宠物主人的登记信息。为鼓励更多市民加入该系统，首尔每年为4万只宠物犬提供登记优惠措施，饲养者只需支付1万韩元（1元人民币约合168.8韩元），便可为爱犬植入芯片。该制度实施后，2019年，首尔市救助走失和遗弃宠物数量同比减少约9%。今后，首尔市还计划在宠物遗弃案例较多的地区重点开展宣传教育，提高民众自觉。

目前，首尔市在市区内多个公园设立了宠物犬游乐场，进行过身份登记的宠物犬可在13岁以上饲养者的陪伴下免费进入。宠物犬游乐场一般分为大型犬和中小型犬两个区域，犬只允许在这里不拴牵引绳自由玩耍。宠物主人需自行处理宠物粪便，保证游乐场环境清洁。此外，首尔市部分大型商场也允许顾客携带宠物犬进入。这些商场的卖场、餐厅等处都会明确标识宠物是否允许入内，电梯和扶梯旁均设有粪便处理袋。

（本报首尔电）

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《 人民日报 》（ 2021年01月22日 17 版）

(责编：程宏毅)