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拜登就任美国第四十六任总统

2021年01月22日05:33 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报华盛顿1月21日电  （记者张梦旭）当地时间1月20日，美国当选总统、民主党人约瑟夫·拜登在首都华盛顿宣誓就任美国第四十六任总统。美国当选副总统卡玛拉·哈里斯当天也宣誓就职，成为美国历史上首位女性副总统。

　　宣誓就职后，拜登发表了约20分钟的演讲。他表示美国当前面临着新冠肺炎疫情肆虐、社会不平等加剧、系统性种族主义问题、气候变化等一系列危机与挑战。拜登呼吁国家团结，同时表示将打击政治极端主义、白人至上主义和国内恐怖主义。

　　为防控疫情和防范暴力事件发生，参加此次就职典礼及观礼的人数较以往大幅减少，庆祝游行等多项传统活动也改为在线举行或取消。当天，华盛顿特区部署了2.5万名国民警卫队队员，多处道路被禁止通行，国会大厦周围竖起高高的围栏，围栏内外有众多国民警卫队队员持枪巡逻。美国各州也纷纷针对可能发生的暴力事件采取防范措施。

　　据当地媒体报道，拜登20日宣誓就职后，当晚宣布包括美国重返应对气候变化的《巴黎协定》、停止退出世界卫生组织等多项行政措施。

　　除重返《巴黎协定》和停止退出世卫组织外，拜登宣布的行政措施还包括：创建直接向总统报告的白宫疫情应对办公室，恢复被特朗普解散的美国国家安全委员会下属全球卫生安全与生物防御办公室；即日起100天内，在所有联邦建筑和联邦土地上，在各州之间航空、火车与公交系统上均须戴口罩；停止美国和墨西哥边境墙建设，已完工部分将继续保留。

　　拜登在签署重新加入《巴黎协定》文件前表示，美国将以迄今尚未采取的方式来应对气候变化。白宫新闻秘书珍·普萨基当晚在记者会上说，拜登政府认为气候变化危机对美国和国际社会构成影响，重返《巴黎协定》是应对这一危机的重要举措。


　　《 人民日报 》（ 2021年01月22日 16 版）
(责编：程宏毅)

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