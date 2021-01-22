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中国捍卫国家利益的决心坚定不移（钟声）

2021年01月22日05:33 | 来源：人民网－人民日报
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　　任何国家和势力都不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，任何人不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果

　　

　　中国人常说：不是不报，时候未到。时候一到，一切都报。北京时间1月21日，中方宣布对在涉华问题上严重侵犯中国主权、负有主要责任的28名人员实施制裁，包括特朗普政府中的蓬佩奥、纳瓦罗、奥布莱恩、史达伟、波廷杰、阿扎、克拉奇、克拉夫特以及博尔顿、班农等。这些人及其家属被禁止入境中国内地和香港、澳门，他们及其关联企业、机构也已被限制与中国打交道、做生意。中方的正当、合理、必要反制，彰显了捍卫国家主权、安全、发展利益的坚定决心。

　　过去几年，美国一些反华政客出于一己政治私利和对华偏见仇恨，罔顾中美两国人民的利益，一次次突破道德和国际法底线，策划、推动实施了一系列疯狂的行径，严重干涉中国内政、损害了中国的利益、伤害了中国人民的感情。他们这么做，就是想复活“麦卡锡主义”的幽灵，破坏中美之间的联系，煽动两国民意的对立，损害两国互信的根基，从而把中美再次拖进大国冲突与对抗的陷阱。正是在这些反华政客的毒害下，美国上届政府在对中国战略性认知问题上犯了根本性错误，把中国作为最大战略竞争对手，对中国竭尽打压、污蔑、抹黑之能事，给中美关系造成严重损害，将中美关系带入建交以来最严峻局面。

　　尊重彼此核心利益是发展中美关系的基础和前提。台湾、涉港、涉藏、涉疆等问题事关中国主权和领土完整，事关中方核心利益，不容任何外部势力干涉。任何国家和势力都不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，任何人不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果。中国不挑事，但也不怕事。我们多次说过，那些严重损害中国国家利益的人必将付出沉重代价。中国说到做到，任何国家和势力对此都不应抱有任何幻想。

　　推动中美关系健康稳定发展，不仅符合两国人民根本利益，而且是国际社会的共同期待。加强对话，聚焦合作，管控分歧，推动中美关系健康稳定向前发展，同各国和国际社会携手推进世界和平与发展的崇高事业，这是中美两个大国应有的担当。

　　历史和现实充分证明，中美两国合则两利，斗则俱伤，合作是双方最好的选择。中国对美政策是一贯的、明确的，我们希望美国新一届政府顺应人民愿望，理性客观看待中国，同中方相向而行，本着不冲突、不对抗、相互尊重、合作共赢的精神，推动中美关系尽快重回健康稳定发展的正轨，更好造福两国人民和世界人民。


　　《 人民日报 》（ 2021年01月22日 16 版）
(责编：程宏毅)

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