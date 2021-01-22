本报北京1月21日电 （记者肖新新）外交部发言人华春莹21日在谈到未来中美关系发展时表示，中美两国及国际社会的很多有识之士都期待中美关系早日重回正轨。双方要拿出勇气，展现智慧，彼此倾听、正视，相互尊重，对话合作。这是中美两个大国应有的担当，也是国际社会的期待。

当日例行记者会上，有记者问：拜登20日正式就任美国总统，中方对中美关系发展有何期待？

华春莹说，我们对拜登总统宣誓就职表示祝贺。我注意到美国媒体都说这是“美国历史上新的一天”。看到拜登总统就职晚会烟花绽放、人群欢呼的时候，我也很感慨。的确，过去一段时间特别不容易，经过那些非常困难和不平凡的时光之后，中美两国人民都值得拥有一个更加美好的未来。我们也希望拜登总统在国家治理当中能够取得成功。

华春莹表示，拜登总统在就职演说中多次强调“团结”这个词，这也恰恰是当前中美关系所需要的。过去4年来，美国少数反华政客出于一己私利，撒了太多的谎，煽动了太多仇恨和分裂，中国和美国人民都深受其害。中美两国以及国际社会的很多有识之士都期待着中美关系能够早日重回正轨，为携手解决当今世界面临的重大、紧迫挑战作出应有贡献。

华春莹指出，中美两国由于社会制度、发展阶段和历史文化不同，存在一些分歧，这很正常。拜登总统在就职演说中说，民主应该允许不同，分歧不应该导致分裂。这也应该体现在国际关系当中。不同社会制度、文化背景和意识形态的国家，应当可以也完全能够和谐共存、对话合作，共同为实现世界和平、稳定、发展作出努力。

华春莹说，拜登总统还提到美国有太多需要治愈、太多需要恢复。对于中美关系也是如此。过去几年，特朗普政府特别是蓬佩奥在中美关系中埋了太多的雷，需要排除；烧了太多的桥，需要重建；毁了太多的路，需要修复。中美双方需要拿出勇气，展现智慧，彼此倾听、正视，相互尊重，对话合作。这是中美两个大国应有的担当，也是国际社会的期待。

“只要下定决心，一切都有可能。我相信在双方共同努力下，中美关系中‘善良的天使’能够战胜邪恶的力量。”华春莹说。

《 人民日报 》（ 2021年01月22日 03 版）

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