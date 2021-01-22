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“有力提振全球经济复苏的信心”

——国际社会积极评价中国最新经济数据

2021年01月22日05:27 | 来源：人民网－人民日报
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　　中国国家统计局日前发布的数据显示，2020年中国国内生产总值（GDP）首次突破100万亿元大关，按可比价格计算，比上年增长2.3%。接受本报记者采访的各国人士对此给予高度评价，多家外国媒体纷纷关注和报道，认为在新冠肺炎疫情重创全球经济的背景下，中国经济率先复苏具有十分重要的意义，给国际社会带来重大利好和信心，为推动全球经济复苏和发展注入新动能。

　　“这是一份令人振奋的经济发展成绩单”

　　“中国2019年人均GDP突破1万美元大关，2020年GDP突破100万亿元人民币。中国经济在人均和总量两方面接连实现历史性跨越，具有里程碑意义。”联合国贸易和发展会议资深经济事务官员梁国勇表示。中国成功使8亿多人摆脱贫困，对全球减贫的贡献率超过70%。中国对世界经济增长的贡献率连续多年稳居第一，近年来达到30%左右。2020年，中国成为唯一实现正增长的主要经济体，对世界经济的贡献进一步提升。

　　美国《华尔街日报》网站刊文指出，中国经济从疫情中强劲复苏、实现增长，凸显中国防控疫情取得的成就。当大部分国家的制造业因为疫情陷入停滞时，中国率先复工复产，从而能够大量生产并出口医疗物资和居家办公设备。

　　美国消费者新闻与商业频道文章指出，外国投资者对中国的兴趣日益浓厚。过去几年，中国快速增长的经济和巨大消费人口吸引众多国际消费品牌、汽车制造商和金融机构来华开展业务，而中国放宽外资准入推动了这一趋势。

　　英国路透社报道说，2020年第四季度，中国经济加快发展，增速超过预期。2020年，中国GDP比上年增长2.3%，是全球唯一实现正增长的主要经济体。中国采取严格措施遏制病毒传播，从而更快控制疫情。与此同时，政府实施了得力措施，国内企业加速生产，为许多受疫情困扰的国家供应物品，也有助于促进经济增长。中国庞大的制造业将继续保持增长势头。

　　意大利《24小时太阳报》的报道称，中国成功控制疫情，并率先实现经济复苏，尤其是2020年第四季度的GDP增长率为6.5％，让人印象深刻。

　　“这是一份令人振奋的经济发展成绩单。”日本中央大学教授梶田幸雄认为，正因为中国经济高质量复苏，在中国的外资企业收益也不断增加。过去一年，中国对外开放的大门越开越大，2020年版外商投资准入负面清单进一步缩减，提高了服务业、制造业、农业等领域开放水平。“中国经济的亮眼表现，不仅表明中国经济总量迈上新台阶，也意味着中国经济更有含金量，经济结构进一步优化，中国经济发展前景将更加光明。”

　　“展现了中国促进国际合作、推动互利共赢的诚意和行动”

　　泰国前副总理功·塔帕朗西表示，中国经济拥有更坚实的综合实力，能够实现平衡、可持续的增长。中国制定了未来发展蓝图，继续成为世界经济增长的引擎。“作为一个负责任大国，中国努力将自己的发展红利分享给其他国家，从东盟各国到全球各地，中国在积极带动各国的进步和发展。”

　　梁国勇认为，中国经济面对疫情冲击表现出很强的韧性。宏观上看，中国经济在保持稳健的货币政策、避免“大水漫灌”的情况下实现了有力复苏。国际经贸层面，在全球贸易和国际投资大幅萎缩的背景下，中国货物进出口总额创历史新高，实际使用外资保持增长。中国经济表现出色，增强了中国市场对外企外资的吸引力，国际资本持续涌入，重大项目接连落地。

　　美国有线电视新闻网的报道称，汇丰经济研究亚太区联席主管范力民在研究报告中表示，中国经济发展为其他地区市场的增长奠定了基础。例如，中国在基础设施领域投资增加，给注重对华出口的韩国和日本等国带来实惠。

　　肯尼亚《星报》发表学者恩德格瓦的评论文章，认为中国经济迅速恢复，坚定了世界对中国生产能力和经济韧性的信心。文章强调，中国几乎是工业领域各行业的一站式供应商，在汽车、IT、技术、电信等领域处于领先地位。世界各国和企业信任并需要中国产品。

　　“当前中国经济形势稳定向好，为推动经济高质量发展奠定了基础，也有力提振全球经济复苏的信心。”坦桑尼亚《卫报》国际版主编本杰明·麦格纳表示，进入新的一年，博茨瓦纳、刚果（金）成为新签署共建“一带一路”谅解备忘录的非洲国家，非洲国家在共建“一带一路”中分享到中国的发展红利。“在坦桑尼亚，中国企业承建的达累斯萨拉姆港改扩建工程、乌本戈立交桥等项目顺利推进，展现了中国促进国际合作、推动互利共赢的诚意和行动。在中国的努力下，越来越多国家享受到全球化和多边主义的成果。”

　　在塞尔维亚国际政治经济研究所“一带一路”地区研究中心主任伊沃娜·拉杰瓦茨看来，中国通过实施一系列新举措不断扩大开放，加强与各国贸易投资对接，为世界经济发展提供新机遇，给阴霾下的全球贸易复苏注入强劲动力。中国的营商环境更加开放包容，让越来越多的国家和企业搭上了中国发展的“快车”，共享发展红利。通过共建“一带一路”，匈塞铁路、波尔铜矿等中企参与的项目，加快了塞尔维亚复工复产，促进了基础设施的改善，增加了抗击疫情期间的就业机会和收入，是互利互惠的体现。

　　“我们对中国市场的未来发展充满期待”

　　比利时赛百思中欧商务咨询公司首席执行官弗雷德里克·巴尔丹经常到中国考察商机。他说，比利时以及欧洲其他国家的很多企业家最近向他咨询，希望能到中国投资，或者寻找中国合作伙伴。他们都高度肯定中国经济的表现。“中国经济保持长期向好的趋势，展现了强大的韧性以及中国经济政策的稳健和有效。”巴尔丹表示，中国把创新作为引领发展的第一动力，努力建设创新型国家，以互联网经济为代表的新经济形态迅速崛起，为其他国家实现可持续发展目标提供了借鉴。

　　希腊学者、中国问题专家佩拉·卡尔帕索塔基表示，中国统筹疫情防控和经济社会发展工作取得的显著成效，给国际社会留下深刻印象。中国加快构建新发展格局，大力提振国内市场需求，扩大对外开放，促进产业转型升级，为未来中国经济发展提供强劲动力。

　　梶田幸雄表示，中国率先复工复产，坚持全面推进改革，坚定不移扩大对外开放，取得了一系列令世界瞩目的发展成就。GDP突破100万亿元为中国推动经济高质量发展奠定了坚实基础。

　　意大利通讯社刊发报道，2021年是中国“十四五”规划的开局之年，中国更加重视在科技方面的投入，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，保持经济发展的稳定性和可持续性。同时，中国也将更加积极地融入全球市场。

　　梁国勇表示，中国经济发展取得的巨大成就离不开开放包容、合作共赢的发展理念。“中国庞大的市场和大量的对外投资为各国提供了重要机遇，中国发展的宝贵经验值得借鉴。”

　　德国宝马集团大中华区总裁兼首席执行官高乐表示，2020年中国在抗击疫情和恢复经济方面都取得显著成效，“中国经济的超强韧性、消费升级趋势，以及中国在电动化和数字化领域的创新，都让我们对中国市场的未来发展充满期待。”

　　（本报北京、华盛顿、布鲁塞尔、罗马、东京、约翰内斯堡、柏林、曼谷1月21日电  记者杨迅、吴乐珺、任彦、叶琦、刘军国、吕强、花放、孙广勇）


　　《 人民日报 》（ 2021年01月22日 03 版）

(责编：岳弘彬、程宏毅)

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