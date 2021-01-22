新华社北京1月21日电 1月21日，国务委员兼外长王毅应约同巴基斯坦外长库雷希通电话。

王毅表示，中巴友好历经考验，坚如磐石，已成为双方最宝贵的战略资产。当前世界百年变局和世纪疫情相互交织，但无论世界局势如何变化，中巴友好合作都将坚定前行。今年是中巴建交70周年，双方要统筹规划好建交70周年庆祝活动，推动中巴全天候战略合作伙伴迈上新台阶。中巴经济走廊建设是构建更加紧密的中巴命运共同体的重要抓手，已步入高质量发展新阶段。中方支持尽早举行走廊联委会第十次会议，为中巴务实合作注入新动力。

王毅表示，抗击疫情是国际社会当务之急。习近平主席多次表示，中国疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品。中国不仅做出承诺，更采取切实行动履行承诺，大力推进同各国疫苗合作，特别是向发展中国家提供帮助和支持。巴基斯坦是中国的全天候战略合作伙伴，双方有相互支持、相互帮助的优良传统，一方有难时，另一方总会毫不犹豫伸出援手。中国政府已决定向巴方提供疫苗援助，并积极协调中国企业加快向巴方出口疫苗。我们今天的通话及中巴疫苗合作将拉开庆祝中巴建交70周年的序幕。

库雷希代表巴政府和人民感谢中国政府决定向巴方提供疫苗援助并提供采购便利。库雷希表示，巴方已批准中国国药集团疫苗紧急使用授权，将积极考虑批准其他中国疫苗市场准入。双方要加强沟通，确保建交70周年庆祝活动成功顺利，早日举行走廊联委会第十次会议，推动巴中关系取得更大进展。

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