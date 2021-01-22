新华社北京1月21日电 1月21日，国务委员兼外长王毅同哈萨克斯坦副总理兼外长特列乌别尔季通电话。

王毅祝贺特列乌别尔季就任哈萨克斯坦副总理兼外长，祝贺哈萨克斯坦独立30周年，祝愿哈萨克斯坦阔步前行，开启下一个黄金30年。

王毅表示，两国元首的战略引领是中哈关系发展的根本保障。过去一年，中哈面对疫情挑战守望相助，互施援手，推动双边关系迎难而上并实现高水平运行。双边贸易额保持良好势头，中欧班列开行量和货运量逆势上扬，成为驰骋欧亚大陆的“钢铁驼队”。下一步，中方愿以迎接两国建交30周年为契机，以高质量共建“一带一路”为主线，推动两国各领域合作走深走实。双方要对接合作规划，深化产能和投资合作，提升互联互通水平，推进疫苗研发和采购合作，开拓数字经济、电子商务和人工智能等领域合作，源源不断为两国关系发展注入新动力。

王毅说，国际协作是检验两国战略合作水平的试金石。在彼此核心利益问题上相互支持，是中哈永久全面战略伙伴关系的应有之义。中方支持哈方在上海合作组织和亚信框架内发挥更重要作用，为地区和平发展事业作出更大贡献。美方在涉疆、涉港等问题上恶意攻击抹黑中国，大肆干涉中国内政，严重违反国际关系基本准则。相信哈方会和主持公道的国家一道，站在国际公平正义一边，共同反对霸凌主义、双重标准和干涉他国内政的行径。

特列乌别尔季表示，哈方将坚定不移发展对华关系，以庆祝哈独立30周年和迎接哈中建交30周年为契机，同中方筹划好两国高层交往，推进各领域互利合作，推动两国关系迈上新台阶。在国际和地区问题上相互支持是哈中永久全面战略伙伴关系的主线和核心。哈方恪守不干涉内政原则，认为涉疆、涉港问题纯属中国内政，哈方愿进一步加强同中方在上合组织、亚信等框架内合作，共同维护地区安全稳定。

(责编：程宏毅)