颁奖仪式现场。刘刚 摄

人民网河内1月21日电 （记者刘刚）越南国家建设工程质量奖及电厂运营管理优秀奖颁奖仪式1月21日在河内举行。越南建设部、越南电力集团的代表分别向永新一期电厂颁奖。

建设工程质量奖由越南建设部主办，旨在表彰各行业中最优秀的建设、设计项目，代表着越南建筑工程质量的最高荣誉。永新一期电厂此次同时获得建设和设计两个类别的奖项，是中国企业在越南获此荣誉的第一个电力项目。

电厂运营管理优秀奖，由越南电力集团评选，是对永新一期电厂投产以来生产、管理及运行工作的肯定。这也是项目第二次获得此奖。

中国南方电网国际有限责任公司董事长唐红键通过视频连线的方式在颁奖仪式上致辞说，作为越南永新燃煤电厂一期BOT项目的投资方，我们以建成“先进、可靠、绿色”的示范性电厂为目标，确保工程的质量、进度、社会效益和环境保护经得起历史的考验，把项目建设成为象征中越友谊的标志性工程、民心工程和体现中越两国务实合作的样板工程。

据了解，越南永新燃煤电厂一期BOT项目是“一带一路”倡议下，推动能源基础设施互联互通和中越经贸合作的重点项目。项目于2015年7月18日正式开工建设，2018年11月27日全厂投入商业运行，比BOT合同工期提前200天，创造了越南境内同类型机组最快建设纪录。

全厂投入商业运行后，项目两台机组一直高负荷稳定运行。第一个合同年发电量达到86.86亿千瓦时。第二个合同年在受到新冠肺炎疫情的严重影响下，发电量仍然达到85.92亿千瓦时。截至2021年1月16日，项目两台机组累计发电量达到200亿千瓦时，为缓解越南南部紧缺的供电局面作出了重要贡献。

据介绍，项目尤其注重环保工作，主要环保指标均优于越南国家标准。在运营期为当地提供长期就业岗位超过600个。2020年纳税3605万美元，累计纳税已超过6000万美元。在促进当地经济社会发展的同时，项目还主动融入社区，积极支持社会公益，让项目实实在在惠及当地百姓。

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