人民网北京1月21日电 据外交部网站消息，外交部发言人华春莹主持21日例行记者会。记者会实录如下：

总台央视记者：据报道，联合国秘书长古特雷斯正式致函安理会轮值主席和联大主席，表示希望竞选连任。请问中方是否支持古特雷斯秘书长连任？

华春莹：联合国作为最具普遍性、代表性、权威性的政府间国际组织，70多年来为促进世界和平与发展作出重要贡献，作用不可替代。当今世界正在经历百年未有之大变局，新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，以联合国为核心的国际体系面临严重冲击，国际社会应该更加坚定维护多边主义，捍卫《联合国宪章》宗旨和原则，支持联合国在国际事务中发挥核心作用。

古特雷斯先生就任联合国秘书长以来，领导联合国在维护世界和平安全、促进可持续发展、推动抗疫国际合作等方面发挥了积极作用，中方对此高度评价。中方认为，古特雷斯先生是下届联合国秘书长的合适人选。我们愿同国际社会一道，继续支持联合国和古特雷斯秘书长工作，共同促进世界和平与发展事业，推动构建人类命运共同体。

湖北广播电视台记者：美国新冠肺炎死亡人数已经突破40万。1月19日晚，美国华盛顿专门举行了悼念活动。我们也注意到拜登总统在就职演说中表示，美国正进入疫情最黑暗、最致命的时期，需要所有力量来度过这个黑暗的冬季。中方对此有何评论？

华春莹：我们也注意到有关报道，首先我想对在这次疫情中不幸被夺去生命的人们表示深切哀悼。

疫情是全人类面临的共同挑战。正如习近平主席多次指出的那样，团结合作是战胜疫情最有力的武器。疫情发生以来，中方在做好自身疫情防控的同时，发起新中国成立以来规模最大的全球人道主义行动，携手各方一道加强国际抗疫合作。我们也尽己所能向美国人民提供支持和帮助。据中方有关部门初步统计，从去年3月1日到今年1月10日，中方累计通过出口和捐助等渠道向美方提供口罩约420多亿只，外科手套约9亿多双，防护服约7.8亿套，护目镜约5066万副，无创呼吸机15648台，有创呼吸机257台。另外，中国国内有关省市、友好团体、民间机构、企业等也向美方捐赠了不少各类医疗物资。

当前，疫情仍在蔓延，我们也注意到美国国内疫情的严峻形势。只有当世界上所有国家都战胜了疫情，人类才算真正地、彻底地战胜了疫情。中方愿继续同包括美国在内的各国一道加强抗疫合作，也愿继续为美方抗疫提供力所能及的帮助和支持。

彭博社记者：美国家安全委员会发言人称，中国对特朗普政府官员的制裁是徒劳无益的，拜登总统期待与两党领导人合作，使美国在竞争中超越中国。外交部对此有何评论？

华春莹：中方决定对美方有关人员实施制裁，是对这些人在涉华问题上严重侵犯中国主权安全发展利益的错误行径作出的回应，是完全正当和必要的，展示了中国政府捍卫国家利益的坚定决心。

必须强调，过去几年，美国一些反华政客出于一己政治私利和对华偏见仇恨，策划、推动实施一系列疯狂行径，严重干涉中国内政、损害中国利益、伤害中国人民感情，也严重破坏中美关系。中方已多次指出，这些反华政客必将为其疯狂行径付出代价。

我们希望美国新一届政府客观理性看待中国和中美关系，从两国人民福祉出发，与中方相向而行，秉持不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的精神，聚焦合作，管控分歧，推动中美关系重回健康稳定发展的轨道。

凤凰卫视记者：美国现任总统拜登就任之际，三家中国电信公司在纽交所提交了书面要求，复议较早前交易所对自身的摘牌决定。中方对此有何评论？

华春莹：中方有关监管部门此前已对纽交所的摘牌决定作出回应。三家中国公司发行美国存托凭证并在纽交所上市已经接近或超过二十年，一直遵守美国证券市场规则和监管要求，受到全球投资者的普遍认可。纽交所启动对三家中国公司的摘牌程序，是由美国特朗普政府针对所谓“中共涉军企业”的行政命令引发的。美方出于政治目的实施行政命令，完全无视相关公司实际情况和全球投资者的合法权益，严重破坏了正常的市场规则和秩序。中方支持三家公司依法维护自身权益。

深圳卫视记者：据报道，在联合国人权理事会国别人权审议工作组审议澳大利亚人权状况时，中国代表提交了5项建议。中方能否证实？出于什么考虑提出有关建议？

华春莹：日前，联合国人权理事会国别人权审议工作组审议澳大利亚人权状况，包括中国在内的多国代表都进行了发言，针对澳大利亚人权状况提出批评和改进建议。中方建议澳方采取行动打击种族歧视、仇恨言论和暴力行为，保障少数族裔权利；保障移民权利，关闭离岸移民拘留中心；全面彻底调查澳军人在海外军事行动中所犯战争罪行，追究肇事者责任，防止有罪不罚，防止类似罪行再次发生；消除土著人遭受的系统性歧视，打击针对土著人的暴力行为；停止出于政治目的，利用虚假信息无端指责别国。希望澳方能认真听取国际社会的意见，正视自身人权问题，采取实际措施改善本国人权状况，并为国际人权事业健康发展做些实事。

路透社记者：美方是否邀请了中国驻美大使参加美国总统拜登的就职典礼？台“驻美代表”出席了就职典礼，中方对此有何评论？

华春莹：中国驻美使馆收到了出席拜登总统就职典礼的邀请。中方已向拜登总统表示祝贺。

中方立场非常清楚。中国坚决反对任何形式的美台官方往来，这一立场是一贯的、明确的。我们敦促美方切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，慎重、妥善处理涉台问题，以免损害中美关系和台海和平稳定。

总台国广记者：日前，中非宪法法院宣布了总统选举正式结果，执政党“团结一心运动”候选人、现任总统图瓦德拉以53.16%的得票率当选总统。中方对此有何评论？

华春莹：中方注意到日前公布的中非大选正式结果，对图瓦德拉总统再次当选表示祝贺。相信在图瓦德拉总统领导下，中非政府和人民将在和平重建和国家发展道路上取得新成就。

中非共和国是中国在非洲的好朋友、好伙伴、好兄弟。中方愿同中非方一道，巩固友好互信，深化互利合作，推动两国关系向更高水平发展。

路透社记者：据报道，中国驻美使馆官方推特账号曾在推文中表示受极端思想影响的维吾尔族妇女得到思想解放，不再沦为生育机器，该推文被认定为违反推特公司反对“去人性化”规则，之后中国驻美使馆账号遭推特公司冻结。你对此有何评论？

华春莹：我们注意到推特公司对中国驻美使馆推特账号采取的限制措施。我们也注意到舆论对推特公司一些管理规则的关注。我们在这方面也存在关切。

大家都注意到，在美国社交媒体上存在、活跃着大量的阴谋论和虚假信息，美国深受其害，受到严重负面影响；中国也是很大的受害者，在涉疆问题上有很多针对中国的丑陋虚假信息。中国驻美使馆当然有责任和义务澄清事实，说明真相。

我们对推特公司为此对中国驻美使馆账号采取限制措施表示不解，希望推特公司秉持客观公正原则，不要在这个问题上采取双重标准。要加强甄别，甄别出什么是真正的虚假信息、什么是谣言谎言、什么是事实真相。

《联合早报》记者：中国宣布制裁28名美方人员，新闻稿中已经披露了10个人的名字，请问还有哪些人受到制裁？

华春莹：中方已经宣布对在涉华问题上严重侵犯中国主权，负有主要责任的美方人员实施制裁。至于哪些人做了坏事，他们自己心里是十分清楚的。

日本广播协会记者：美国总统拜登今天宣誓就任，中方对中美关系发展有何期待？美国总统拜登今天签署行政令重新加入《巴黎协定》、重返世卫组织。中方对此有何评论？

华春莹：我们对拜登总统宣誓就职表示祝贺。我注意到美国媒体称这是“美国历史上新的一天”。今天上午，我看到拜登总统就职晚会上烟花绽放、人群欢呼时，很感慨。的确，过去一段时间特别不容易，经过那些非常困难的时期之后，中美两国人民都值得拥有一个更加美好的未来。我们也希望拜登总统在国家治理中取得成功。

我注意到拜登总统在就职演说中多次强调“团结”一词，这也恰恰是当前中美关系所需要的。过去四年来，美国少数反华政客出于一己政治私利，撒了太多谎，煽动了太多的仇恨和分裂，中美人民都深受其害。中美两国以及国际社会很多有识之士都期待中美关系能够早日重回正轨，为携手解决当今世界面临的重大紧迫挑战作出应有贡献。

中美两国由于社会制度、发展阶段、历史文化不同，存在一些分歧，这很正常。我注意到拜登总统在就职演说中表示，民主应该允许不同，分歧不应导致分裂。我想，这也应该体现在国际关系中。不同社会制度、文化背景、意识形态的国家应当可以也完全能够和谐共存、对话合作，共同为实现世界和平、稳定和发展作出努力。

拜登总统还提到“美国有太多要治愈，太多要恢复”，我想，对于中美关系也是如此。过去几年，特朗普政府特别是蓬佩奥在中美关系中埋了太多的雷需要排除，烧了太多的桥需要重建，毁了太多的路需要修复。我想，中美双方都需要拿出勇气，展现智慧，彼此倾听、正视，相互尊重，对话合作。这是中美两个大国应有的担当，也是国际社会的期待。只要我们有决心，一切皆有可能。我相信在双方的共同努力下，中美关系中“善良的天使”能够战胜邪恶的力量。

中方对美方重新加入《巴黎协定》表示欢迎，期待美方为应对气候变化作出积极贡献。《巴黎协定》是多边主义的成果，凝聚了多边共识，加强了《联合国气候变化框架公约》的实施，是2020年后国际合作应对气候变化的重要法律遵循。中方愿同美方及国际社会一道，合作应对共同挑战，共同推动《巴黎协定》全面有效实施，携手构建合作共赢、公平合理的气候治理体系，助力全球低碳转型和疫后绿色复苏。

关于美国撤回退出世卫组织决定，世卫组织是国际卫生领域的专业机构，在国际抗疫合作中发挥着重要的领导和协调作用。中方一直主张各国都要积极支持世卫组织工作，共同维护国际公共卫生安全。特别是在当前新冠肺炎疫情仍在全球肆虐的严峻形势下，我们欢迎美方重返世卫组织，愿同美国及其他国家加强合作。

路透社记者：你刚才对中美关系做了积极的总结陈述，但无法忽略的是，在就职第一天，拜登政府就做了几件对中美关系有潜在负面影响的事，包括邀请台方人员出席就职典礼、谴责中方制裁等。中方对于美国新政府是否也存在一些担忧？

华春莹：中美关系的重要性是不言而喻的。在过去几年中，正如大家看到的，由于特朗普政府特别是以蓬佩奥为首的一些极端反华反共政客实施错误的政策，采取了严重干涉中国内政、损害中国主权安全发展利益的行为，导致中美关系陷入严重的困难局面，这不符合中美两国人民的利益和愿望。实际上，国际社会很多国家也都不希望看到。很多国家都表示，希望中美作为世界第二和第一大经济体和安理会常任理事国，能够合作为世界和平发展共同做出努力。这样其他人也会感觉更舒服。我想，这是大家的共同感受。

中方在发展中美关系问题上的立场是一贯和明确的。我们一直强调，中方愿本着不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的精神同美方加强对话合作,妥善管控分歧，希望美方同中方相向而行。只要双方都有诚意，展现智慧，真正相互倾听，尊重事实，妥善管控分歧，中美关系就有无限的可能性。与此同时，对于一切损害中方主权安全发展利益的行为，中方都必将予以坚决回击。中方这一立场是非常清楚的。

日本共同社记者：近日，印度媒体新德里电视台（NDTV）报道，根据他们得到的卫星照片，中国在中印边境的“阿鲁纳恰尔邦”建设了新的村落，这一报道是否属实？有些分析说该地区很早就被中方实际控制，你能否介绍有关情况？

华春莹：首先，我想告诉你，中方对中印边界东段地区，也就是中国藏南地区的立场是一贯的、明确的，我们从不承认在中国领土上非法设立的所谓“阿鲁纳恰尔邦”。

中方在自己领土上开展正常的建设活动完全是主权范围内的事。

彭博社记者：中国是否计划派代表团访美与拜登政府接触？

华春莹：我目前没有这方面的消息。

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