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日本2020财年经济预计萎缩5.6%

2021年01月21日19:03 | 来源：新华社
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新华社东京1月21日电 （记者刘春燕）日本央行21日发布经济展望报告，小幅下调2020财年（截至2021年3月）经济增长预期，预计日本实际国内生产总值（GDP)将萎缩5.6%。

报告上调日本2021财年经济增长预期，预计实际GDP将在2021财年增长3.9%。

报告说，受新冠疫情蔓延、油价低迷、旅游促销等因素影响，2020财年日本剔除生鲜食品的核心消费价格指数（CPI）预计将比上年度下降0.5%，而此前的预期为下降0.6%。随着经济复苏，价格下行压力将减弱，2021财年CPI有望上涨0.5%。

日本央行当天结束了为期两天的货币政策会议。央行宣布，继续保持目前的货币政策宽松力度，维持为应对疫情而采取的各种宽松政策，支持企业融资，通过购买资产维护金融市场稳定。同时，继续将短期利率维持在负0.1%的水平，并通过购买长期国债，使长期利率维持在零左右。

日本央行行长黑田东彦当天在记者会上表示，由于担心长期实行超宽松货币政策有副作用及该政策能否顺利退出，央行正重新检视当下的政策措施，探讨更有效率、更可持续的宽松政策，结果将于3月货币政策会议公布。

(责编：高歌、常红)

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