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外交部：中方愿继续为美国抗疫提供力所能及的支持和帮助

2021年01月21日19:03 | 来源：新华社
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新华社北京1月21日电 （记者许可、成欣）外交部发言人华春莹21日表示，中方愿继续同包括美方在内的多国一道加强抗疫合作，也愿继续为美国抗疫提供力所能及的支持和帮助。

当日例行记者会上，有记者问：美国新冠肺炎死亡人数已经突破40万。1月19日晚，美国华盛顿专门举行了悼念活动。美国总统拜登在就职演说中表示，美国正进入疫情最黑暗、最致命的时期，需要所有力量来度过这个黑暗的冬季。中方对此有何评论？

“首先对在这次疫情中不幸被夺去生命的人们表示深切哀悼。”华春莹说，疫情是全人类面临的共同挑战。习近平主席多次指出，团结合作是战胜疫情最有力的武器。疫情发生以来，中方在做好自身疫情防控的同时，发起新中国成立以来规模最大的全球人道主义行动，携手各方加强国际抗疫合作。

华春莹说，中国尽己所能向美国人民提供支持和帮助。据中方有关部门初步统计，2020年3月1日至2021年1月10日，中方累计通过出口和捐助等渠道已向美方提供口罩420多亿只，外科手套9亿多双，防护服约7.8亿套，护目镜约5066万副，有创呼吸机257台，无创呼吸机15648台。中国国内有关省（区、市）、友好团体、民间机构、企业等也向美方捐赠了不少各类医疗物资。

“当前，疫情仍在全球扩散蔓延，我们也注意到美国疫情形势严峻。只有所有国家战胜疫情，全球抗疫斗争才算取得最终胜利。中方愿继续同包括美方在内的多国一道加强抗疫合作，也愿继续为美国抗疫提供力所能及的支持和帮助。”华春莹说。

(责编：高歌、常红)

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