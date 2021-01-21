刘晓明大使出席英中贸易协会在线举办的大使告别座谈会并发表主旨演讲。驻英使馆供图

人民网伦敦1月21日电 1月20日，刘晓明大使出席英中贸易协会在线举办的告别座谈会，并发表题为《坚定信心，抓住机遇，深化合作》的主旨演讲。英中贸协名誉主席沙逊勋爵、主席古沛勤爵士、英中贸协董事会成员及会员代表参加。

刘大使在主旨演讲中回顾了出使英国11年来中英关系取得的发展：一是见证和推动互利合作引领新方向。2015年习近平主席对英国的“超级国事访问”开启了中英关系“黄金时代”，指明了中英关系和务实合作大方向。中英高层对话机制为中英合作注入了强劲动力。中英合作在中国与西方国家多个领域务实合作中发挥了引领作用。二是双边贸易投资迈向新高度。中英双边贸易额快速增长，投资合作不断深入，英国成为中国在欧洲第二大投资目的地。欣克利角C核电站、皇家阿尔伯特码头等大型标志性合作项目稳步推进。三是中英金融和“一带一路”合作取得新突破。在英设立分行的中资银行增加至8家；“沪伦通”正式开通，开创中国与境外资本市场互联互通先河；伦敦成为世界第一大人民币离岸交易中心和第二大人民币离岸清算中心，人民币清算量超过50万亿元。英国将己作为“一带一路”的“天然合作伙伴”，两次派首相特别代表赴华出席“一带一路”国际合作高峰会论坛；双方在第三方市场融资、提供专业技术与服务等方面积极开展合作。

刘大使指出，中英互利合作的丰硕成果，给两国人民带来了实实在在益处，中国投资为英国当地创造了可观税收和就业，也为英国企业转型升级和产业高质量发展提供了动力。刘大使展望了中英合作的广阔前景，并提出三点希望：一是胸怀大局，互尊互信。一个健康稳定的中英关系，符合两国人民共同利益，也有利于世界的和平与发展。双方应着眼大局和长远，视彼此发展为机遇而非挑战甚至威胁，始终尊重彼此核心利益和重大关切，为深化两国务实合作创造良好条件。二是把握大势，坚定信心。中英合作机遇与挑战并存。双方要对经济全球化大趋势充满信心，对中国开放发展前景充满信心，对中英互利合作未来充满信心，共同高举自由贸易的旗帜，携手构建开放型世界经济。三是抓住机遇，深化合作。中国即将开启“十四五”新篇章，加速构建国内国际双循环相互促进的新发展格局。英国则完成脱欧，进入打造“全球化英国”的新阶段。中英应积极发挥各自优势，推进双方政策协调和战略对接，深化双方在贸易投资、基础设施、金融、高新科技等领域合作。

刘大使赞赏英中贸协积极为中英两国工商界牵线搭桥，为双方深化务实合作献计献策，感谢英中贸协和两国工商界人士的辛勤付出。希望两国工商界一如既往地关心中英关系发展，支持两国互利合作，不断为中英关系稳定健康发展贡献智慧和力量。

古沛勤爵士在致辞中代表英中贸协高度评价刘大使为促进英中友好合作付出的辛勤努力，衷心感谢刘大使为增进英中了解所做突出贡献，由衷钦佩刘大使的坚定信念、卓越勇气和杰出才干，并表示英中两国互为重要伙伴，希望继续推动扩大双方经贸合作。

沙逊勋爵在致辞中表达了对刘大使的不舍与祝福，表示在刘大使任内，英中经贸合作达到新高度，感谢刘大使为推进两国基础设施、金融等领域合作所做重要贡献。

座谈会上，来自制造业、金融、能源、制药、基建等行业的英中贸协会员代表纷纷发言，表示完全赞同刘大使提出的关于未来英中关系发展的建议，感谢刘大使为推进英中全面关系发展与各领域交往合作所做卓越贡献。刘大使所展现的智慧与卓见令人钦佩，给人启迪，不断为两国合作注入信心和正能量。刘大使善讲中国故事，让英国更全面深入地了解中国发展、中国模式、“中国速度”及“中国品牌”，并学习中国在抗击疫情和保持经济增长方面的宝贵经验。两国工商界应倍加珍惜来之不易的合作成果，不断为英中关系长久健康发展贡献力量。

座谈会上，刘大使还回答了会员们关于如何妥善处理中英之间的分歧，如何进一步提升中英合作水平，如何看待英国脱欧后伦敦全球金融中心地位，如何加强中英在金融及应对气候变化领域合作等提问。（白天行）

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