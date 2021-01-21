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中国代表呼吁推进叙利亚政治进程

2021年01月21日17:07 | 来源：新华社
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新华社联合国1月20日电 中国常驻联合国代表张军20日在安理会叙利亚政治和人道问题视频公开会上发言，呼吁推进叙利亚政治进程，稳定安全局势，改善经济和人道状况，解除对叙单边强制措施。

张军说，今年距叙利亚危机爆发已过去10年，早日实现叙利亚问题政治解决，恢复叙利亚和平与安宁是叙人民的共同愿望，也是国际社会普遍期待。

张军呼吁坚定推进叙利亚政治进程。他说，叙利亚宪法委员会第五轮会议下周将在日内瓦举行，希望叙利亚各方在该委员会框架下通过对话解决分歧，扩大共识，推动有关工作取得实质性进展。宪法委员会的工作必须保持独立性，不受外来干涉。国际社会应为叙利亚各方开展对话创造有利条件，而不是一味对某一方施压。

张军呼吁稳定叙安全局势。他说，叙利亚当前的安全威胁主要来自外部占领和恐怖活动。在外来军队和恐怖势力面前，叙利亚政府有权捍卫本国主权和领土完整，有权采取反恐行动，维护国家安全。国际社会应采取统一标准，支持叙方加大反恐努力，不能允许恐怖势力一直盘踞在伊德利卜地区。

张军呼吁改善叙利亚经济和人道状况。他说，叙政府正在积极采取行动恢复经济，改善民生，防控疫情。国际社会应施以援手，为缓解当地人道危机作出努力。联合国有关部门应采取举措，加强与叙政府及有关方面的合作，提高人道行动有效性。

张军还说，单边强制措施严重削弱叙利亚经济基础，严重阻碍叙利亚人民获得医疗物资和服务。制裁外交无法解决任何问题，只会给当事国人民带来无尽苦难。

(责编：高歌、常红)

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