新华社北京1月21日电 （记者郭爽、李骥志、付一鸣、张家伟、金晶、石中玉、谭晶晶）由美国辉瑞制药有限公司和德国生物新技术公司联合研发的新冠疫苗已于去年12月开始在欧洲投入使用。但辉瑞公司日前表示暂时削减其新冠疫苗交付量，此举让欧洲、美洲多个国家的疫苗接种计划受到影响，招致多国不满。与此同时，低收入国家和大多数中等收入国家仍未开始接种，全球新冠疫苗的公平分配面临挑战。

辉瑞公司日前表示，为实现疫苗增产目标，企业改变生产流程，将“短暂影响”1月底至2月初的疫苗交付进度。德国生物新技术公司说，企业在比利时皮尔斯镇一处工厂的产量今后数周将下降，原因是企业为增加产能改变一些生产流程。辉瑞公司发言人表示，“暂缓交付将影响所有欧洲国家”。

欧盟成员国卫生部长本月13日举行视频会议，讨论疫苗交付事宜。瑞典、丹麦、芬兰、立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚15日致信欧盟委员会，要求欧委会向辉瑞和生物新技术公司施压，以确保疫苗交付及时、稳定和透明。上述6国卫生部长在信中说：“这种情况不仅影响既定接种日程，而且有损接种计划可信度。”

辉瑞的做法也遭到瑞典卫生和社会事务大臣莱娜·哈伦格伦等多位欧洲国家卫生部长的强烈批评。瑞典通讯社引用哈伦格伦的话说，“这是不可接受的”。丹麦卫生大臣马格努斯·霍伊尼克说：“我们正与新冠病毒和传染性更强的变异病毒赛跑……我们因而十分重视疫苗交付数量减少（的情况）。”

其他一些欧洲、美洲国家也受到辉瑞减少交付量的影响。法国经济部负责工业的部长级代表阿涅丝·帕尼耶-吕纳谢18日告诉法国电视四台新闻频道，法国预估本周接收的辉瑞疫苗将减少14万剂。意大利新冠病毒应急委员会专员多梅尼科·阿尔库里说，辉瑞公司18日起将交付给意大利的疫苗剂量削减29%，辉瑞没有说明供应减少将持续多久。此外，波兰、芬兰、加拿大和墨西哥等国也表示他们收到的辉瑞疫苗量少于原定量，将对本国的接种服务造成影响。

欧盟委员会主席冯德莱恩15日在访问葡萄牙期间对媒体表示，欧盟对于辉瑞宣布延迟供应疫苗非常关切，尤其是很多人已经注射了第一剂，他们需要在四周以后注射第二剂。冯德莱恩说，这次供应延迟恰恰说明扩大生产的重要性，欧盟将继续推动与制药公司在这方面的合作。但冯德莱恩并未透露辉瑞公司在2月恢复正常供应时将能提供多少剂疫苗。

美国辉瑞公司不是唯一推迟疫苗交付的药企。英国政府分管新冠疫苗接种项目的官员纳齐姆·扎哈维18日接受媒体采访时说，英国政府原希望最迟1月底开始每周接收200万剂英国阿斯利康公司生产的疫苗，但这家药企要到2月中旬才能达到这一交付量。

面对疫苗供应不足的现状，部分国家考虑调整接种策略。据美国媒体报道，有美国官员建议，向部分民众提供剂量减半的美国莫德纳公司疫苗，以实现“在现有疫苗存量情况下让接种人数增加一倍”；英国去年12月把辉瑞疫苗的建议接种间隔时间从21天改为“至少21天”，最长“不超过12周”，以增加短时间内注射疫苗人数。但类似观点遭到不少质疑。辉瑞公司曾表示：“（我们）没有第一剂接种超过21天后（接种第二剂）的疫苗保护性数据。”

与发达国家相比，低收入国家和大多数中等收入国家获取疫苗更为困难。世界卫生组织8日公布的数据显示，目前有42个国家正在推广新冠疫苗接种，其中36个是高收入国家，其余6个是中等收入国家，低收入国家和大多数中等收入国家仍未开始接种。世卫组织总干事谭德塞警告称，由于贫穷国家无法像富裕国家那样迅速获得疫苗，世界正处于“灾难性道德失败”的边缘。

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