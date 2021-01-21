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新加坡学者说中国经济强劲复苏将促东盟释放发展潜能

2021年01月21日16:13 | 来源：新华社
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新华社新加坡1月21日电 （记者王丽丽）新加坡李白金融学院院长白士泮日前接受新华社记者书面专访时表示，受益于中国经济强劲复苏等因素，疫情过后东盟将释放巨大发展潜能。

白士泮说，中国是全球率先实现正增长的主要经济体，许多国家，尤其是亚洲与东盟国家将受益于中国经济的强劲复苏。其次，东盟人口结构年轻，智能手机普及率较高，互联网经济发展速度惊人，预计2025年总规模将达3000亿美元。另外，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）将助力东盟发展，尤其是在跨境电子商务、金融科技、数字贸易等数字经济领域。

他表示，RCEP签署和中欧投资协定谈判完成，都有助于抵制贸易保护主义，对全球经济增长有利。中国推动共建“一带一路”，积极发展与沿线国家的经济合作伙伴关系，努力有目共睹。

白士泮说，近几年，新加坡积极拓展与中国、东盟其他国家、新西兰、澳大利亚、智利等国在数字经济领域的伙伴关系。像连接新加坡与中国重庆等城市的数据通道，就将促进中新数字经贸合作。

(责编：艾雯、常红)

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