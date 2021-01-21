新华社圣保罗1月20日电 （记者宫若涵）“感谢中国为巴西提供的支持，尤其是在这个已有20多万巴西人因新冠疫情死亡的痛苦时刻。”巴西圣保罗州州长若昂·多利亚20日在圣保罗州政府举行的新闻发布会上说。

多利亚高度评价疫情期间圣保罗州与中国的合作成果，并表示计划今年向中国派出贸易使团，进一步深化双边经贸往来。

他特别提到，由中国北京科兴中维生物技术有限公司研发的新冠疫苗克尔来福在巴西获得紧急使用许可，并于17日在圣保罗州完成首例接种。克尔来福疫苗的巴西合作方圣保罗州布坦坦研究所负责在巴西进行疫苗的Ⅲ期临床试验。

多利亚说，圣保罗州从中方获得了呼吸机，拯救了上千条生命；中国政府和企业还为巴西医疗工作者提供了口罩、防护服等大量防疫物资。

圣保罗州是巴西经济最发达的州，与中国经贸往来密切。2019年8月，多利亚率代表团访华，并在上海参加了圣保罗州投资贸易办事处的揭牌仪式，这是圣保罗州政府在巴西以外设立的第一个代表处。

多利亚认为，在上海设立投资贸易办事处使得双边关系得到进一步深化。他表示，该州今年将向中国派出由约40名巴西企业家组成的贸易使团。

圣保罗州投资促进局局长威尔逊·梅洛说：“投资贸易办事处已经帮助30多家巴西企业在上海开展业务。我们希望未来能够帮助两国更多企业在对方国家开展业务。”

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