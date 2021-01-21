光彩璀璨——看欧美同学会践行民间外交生力军的使命担当
民间外交日益成为我国顺应历史走向、符合时代潮流的重要外交模式。践行习近平总书记在欧美同学会成立100周年庆祝大会上期望的“开展民间外交的生力军”使命担当，欧美同学会“中法文化论坛”“中德科技论坛”“中美经贸论坛”“21世纪中国论坛”等享誉海内外的民间外交品牌活动交相辉映，为讲好中国故事、传播中国文化、促进不同文明交流互鉴谱写了新时代民间外交的新篇章。
中法文化论坛 文化交流铺就友谊之路
由欧美同学会、法国展望与创新基金会主办的中法文化论坛已举行了四届。从北京到里昂，从里昂到西安，从西安到尼斯，这场“海归办文化”的盛宴，正在寻找一种途径，让文化成为起点，带动经贸、教育、文化遗产保护等多点开花、开枝散叶。
这是一场海归主办的文化大戏。欧美同学会借助自身的国内和国际影响力，在促进中外文化交流中发挥着越来越重要的作用。中法文化论坛是由全国人大常委会副委员长、欧美同学会会长陈竺和法国前总理让-皮埃尔·拉法兰2016年共同倡议并发起的，已成为中外文化交流领域的品牌活动，被纳入中法两国政府高级别人文交流机制。
诚如在法国尼斯举行的第四届中法文化论坛上陈竺所指出的：“拉法兰先生和我发起中法文化论坛的初衷，就是希望通过两国文化界、艺术界，乃至民众间的文化交流，最大限度地实现中法两国文化的汇流与交融，进而促进东西方文明的交流。”
第四届中法文化论坛。欧美同学会供图
民间外交注重通过民间交流增进人民之间的理解和信任，这种基于人类文明共同理念的交往具有强大生命力和广泛社会基础。随着世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化的深入发展，民间外交出现了一些不同以往的新形式、新特点。正是在这种趋势和背景下，中法文化论坛为中法之间友好交往构建了全新平台，并从民间外交的角度，担当起促进中法两国文化交流互鉴的重要使命，成为中法关系健康发展的品牌活动。
陈竺在第四届中法文化论坛上致辞。欧美同学会供图
在第四届中法文化论坛上，中法文化论坛中方主席陈竺指出，2019年3月习近平主席访问法国，与马克龙总统达成一致，将推动中法两国在新的历史起点上打造更加坚实、稳固、富有活力的“全面战略伙伴关系”。相信在两国元首和两国人民的共同推动下，中法关系必将持续向前发展，开创更加美好的明天。作为中法文化交流的国家级平台，中法文化论坛也肩负着促进民心相通、深化国际合作的重要使命。
作为中法文化论坛法方主席的拉法兰先生，多次到访中国。2019年在庆祝新中国成立70周年之际，他获得了中国政府颁发的“友谊勋章”。他长期致力于促进中法友好和中法全方位合作，是中国人民的老朋友。他大力推动“一带一路”合作，积极为法国、欧洲各界客观认识、积极参与“一带一路”合作建言献策。拉法兰先生在致辞中表示，文化交流在不同文明的互相理解中扮演了至关重要的角色，中法两国文化虽然不同，但始终秉承求同存异的理念，坚持相互理解和尊重，通过文化交流不断凝聚共识。
法国前总理、中法文化论坛法方主席拉法兰在第四届中法文化论坛上致辞。欧美同学会供图
文化交流铺就中法友谊之路。中法两国以文化为基础的交流实践充分证明，不同文明之间能够实现互容互鉴互通，从而共同推动人类社会的和谐与稳定、进步与繁荣。中法两国文化中的优秀基因，必将跨越时空、超越国度，在彼此文化中得到体现、获得发展。
中德科技文化论坛 科技与文化交流合作新平台
作为中德两国科技与文化交流合作新平台，中德科技文化论坛旨在构建政府、科技界、企业界研讨平台，促进中德在科技、经贸、文化领域广泛合作与交流。首届中德科技文化论坛于2018年10月11日在德国柏林举办。全国人大常委会副委员长、欧美同学会会长陈竺，德国联邦食品与农业部部长特别顾问雷恩纳·吉斯宇贝尔，柏林州议会议员、柏林前市长、柏林州前内务部长弗兰克·汉高出席论坛并致辞。论坛围绕中德科技文化合作、“一带一路”和“人类命运共同体”等问题进行了深入交流，100余位来自中德两国的政要、议员及经济、科技、文化领域代表人士出席活动。“相互学习”“增进合作”“抓住一带一路机遇让两国发展更快更好”“携手构建人类命运共同体，让世界明天更美好”成为整个主论坛和三个分论坛发出的响亮声音。
柏林自由大学副校长穆汉表示，中国在经济、高教和科技领域的发展充满活力。中国已经在部分科技领域取得世界领先地位。德国高校和科研机构非常有兴趣参与到中国的发展进程中去。吉斯宇贝尔表示，健康需求和农业需求对全球和中德两国都很重要，期望中德两国在食品安全等方面加强合作。
论坛上，中德专家从文化角度对合作创新与工业4.0进行了讨论，一致认为，跨国创新合作中感知和理解对方文化很重要，本次论坛对促进中德两国进一步务实合作，进一步推动双方科技创新战略有效对接，深化人文交流，促进两国经济发展和互信关系起到积极推动作用。
陈竺在首届“中德科技文化论坛”致辞。欧美同学会供图
“欧美同学会创办‘中德科技文化论坛’，就是为了把自身的人才智力优势与德国的科技优势紧密结合，搭建可持续的两国科技与文化交流合作新平台，为两国人才施展才华、为两国携手打造共建共享共赢的合作新载体做出积极探索。”欧美同学会秘书长王丕君表示。
第二届中德科技论坛以“新时代中德科技创新与发展”为主题，于2019年11月19日在北京开幕。全国人大常委会副委员长、欧美同学会会长陈竺，德国联邦议院副议长汉斯－彼得·弗里德里希，北京市人大常委会副主任、北京市欧美同学会会长闫傲霜，德国联邦议会议员、自由民主党外交委员会委员亚历山大·库利茨出席开幕式并致辞。
第二届中德科技论坛。欧美同学会供图
中德之间已经形成了较为完整的政府间科技创新合作框架，两国科技人员往来密切，科研合作平台广、机制活，产业关联日趋紧密，区域合作热情高涨。中德科技创新合作已成为中国开展国际合作的典范，科技创新领域的合作一直是推动两国关系持续向前发展的重要力量。
在双方的共同推动下，在第二届中德科技论坛上，欧美同学会和德国联邦经济发展与对外贸易联合总会签署了战略合作备忘录。这是欧美同学会开展民间外交、搭建民间融通桥梁取得的一项重要成果，这是欧美同学会与德方开启更广泛、更深入、更务实合作的新起点。
签署战略合作备忘录。欧美同学会供图
“中美经贸论坛”和“中美人文对话” 增进共识促进了解
“国之交在于民相亲”，民间外交是“推进文明交流互鉴最深厚的力量”。“民间外交要开拓创新，多领域、多渠道、多层次开展对外友好交流。”2019年6月，在中美贸易摩擦升级的背景下，欧美同学会代表团毅然赴美，在纽约和华盛顿分别开展“中美经贸论坛”和“中美人文对话”，以实际行动和工作效果展现了欧美同学会敢于担当、勇于创新的气度，在关键时间关键地点展现了留学人员组织的“脊梁精神”。
美国东部时间2019年6月12日，首届中美经贸论坛在纽约市举行，论坛包括“中美民间经贸合作与共赢”、“中国民间金融关系前景”和“中美企业创新和发展机遇”的三个主题，欧美同学会秘书长、代表团团长王丕君，代表团成员、中国人民对外友好协会民间外交战略研究中心主任李新玉，中国政策科学研究会经济政策委员会副主任徐洪才，耶鲁法学院中国学会主席、中国能源安全研究所所长高志凯，复旦大学中国外交研究中心主任任晓，亚太创新经济研究院理事长李志坚、中央党校（国家行政学院）教授孙劲松等，和美国田纳西州经济社会发展署署长Bob Rolfe，福布斯环球媒体控股有限公司首席中国顾问、福布斯中国总编辑Russell Flannery，安永会计师事务所合伙人陈小珍等14位中美嘉宾发表演讲。来自中美经贸、人文领域的100多位嘉宾出席论坛。
首届中美经贸论坛现场。欧美同学会供图
美国东部时间2019年6月13日，欧美同学会“中美人文对话”在美国首都华盛顿举行。欧美同学会“一带一路”研究院6位专家与美国多家知名智库的11位国际战略研究、经贸领域专家就“如何助力构建良好的中美关系” 进行了深入交流。
王丕君作开场致辞中提出，中美两国应该继续共同努力发挥好经贸关系“压舱石”、“推进器”的重要作用；留学人员作为特殊的国际化人才群体，应该为推动中美两国建立新型大国关系发挥独特作用；欧美同学会作为“民间外交的生力军”，将一如既往地鼓励和促进两国留学人员加强交流，做好世界了解中国和中国了解世界的友好使者，共同为形成共商、共享、共赢的发展合力做出不懈努力。
欧美同学会中美人文对话现场。欧美同学会供图
该场论坛取得了建设性成果。美方代表认为，欧美同学会来美国举办此次对话非常难得，这有利于美各界进一步了解中国经济发展与改革开放、中国社会的复杂性与所取得的巨大进步。中美双方代表一致认为，谈判不应成为两国交流的常态，经常性而广泛的交流以增进两国理解才是可持续合作的基础。两国之间应该加强各领域的充分交流，增强对两国国情文化等方面的深入了解与感知；要建立平等尊重互信等良性交流机制，加强两国之间特别是民间的人文交流，有助于双方对话同频共振。
在纽约举办的首届“中美经贸论坛”、 在华盛顿举办的“中美人文对话”，增进了美国主流社会对中国国情的新认知。
21世纪中国论坛
“21世纪中国”论坛1996年由欧美同学会创办，旨在加强中国与世界各国的联系与交流，进一步凝聚共识，为世界各国的和谐发展，共同打造“人类命运共同体”贡献智慧力量。论坛已在中国北京、美国休斯敦、德国法兰克福、澳大利亚悉尼、荷兰海牙、法国巴黎、意大利罗马、瑞士洛桑等多个国家城市举办了16届，论坛的参与度逐步提升，覆盖面不断扩大，影响力日益增强，成为欧美同学会开展民间外交的影响力持久的一项品牌活动。
伦敦时间2019年10月11日，第十七届“21世纪中国”论坛在英国皇家学会举办，以“中英科技与金融合作”为主题。全国人大常委会副委员长、欧美同学会会长陈竺，中国驻英国大使刘晓明，教育部原副部长、欧美同学会副会长刘利民，英国国会上议院原副议长、原内政部国务大臣麦克·贝茨，英国原科学与大学国务大臣戴维·威利茨，英国皇家学会副会长理查德·卡特洛出席论坛。来自中英两国科技、金融、教育领域的专家学者、企业家、青年代表100余人参加论坛。
中国驻英国大使刘晓明致辞。欧美同学会供图
陈竺在2013年当选英国皇家学会外籍会员，是为数不多的英国皇家学会中国籍外籍会员之一。陈竺在开幕致辞中引用英国著名诗人莎士比亚的诗句“凡是过去，皆为序章”表达出希望：通过本届论坛，深化中英两国在科技与金融领域的了解和交流，推动双方合作进一步向多领域、深层次、全方位、高质量的方向发展，形成命运共同体。
麦克·贝茨在致辞中谈到在中国遇到许多令他印象深刻的优秀年轻人，让他对中国的教育质量充满信心。目前中国大学在全球高校中排名上升势头迅猛，越来越多英国学生选择去中国留学。他乐观地预言：“英国未来也会有一个‘中国同学会’”。
国际智库论坛暨菖蒲河论坛
首届国际智库论坛作为第三届中法文化论坛的平行活动，于2018年9月在中国西安举办。
2019年5月15日到17日，为期三天的欧美同学会第二届国际智库论坛暨菖蒲河论坛在欧美同学会百年会址举行。本届论坛以“中国与世界：开放·合作·共赢”为主题，来自美国、法国、德国、俄罗斯、韩国、新加坡、马来西亚、印度、巴基斯坦、尼泊尔等十余个国家的200余位中外嘉宾出席了此次论坛。
第二届国际智库论坛暨菖蒲河论坛。欧美同学会供图
东南亚与南亚区域“一带一路”建设圆桌论坛
2018年5月19日，为总结“一带一路”倡议提出五年来“一带一路”在东南亚与南亚区域的建设成果，加快中国企业“走出去”建设“一带一路”步伐，欧美同学会东南亚和南亚分会与察哈尔学会联合主办的东南亚与南亚区域“一带一路”建设圆桌论坛。
东南亚与南亚区域“一带一路”建设圆桌论坛会场。欧美同学会供图
作为一种具有明确外交目的的民间性对外交往和交流活动，民间外交在当代中国的总体外交活动中，始终占有十分重要的位置。实践表明，民间外交的内涵、途径和形式十分丰富。担当开展民间外交的生力军，欧美同学会将牢记嘱托，不辱使命，在民间外交事业的开拓与发展中，迸发更加夺目的璀璨光彩！
来源 ：欧美同学会《留学生》杂志
分享让更多人看到
- 评论
- 关注