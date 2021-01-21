由欧美同学会、法国展望与创新基金会主办的中法文化论坛已举行了四届。从北京到里昂，从里昂到西安，从西安到尼斯，这场“海归办文化”的盛宴，正在寻找一种途径，让文化成为起点，带动经贸、教育、文化遗产保护等多点开花、开枝散叶。

这是一场海归主办的文化大戏。欧美同学会借助自身的国内和国际影响力，在促进中外文化交流中发挥着越来越重要的作用。中法文化论坛是由全国人大常委会副委员长、欧美同学会会长陈竺和法国前总理让-皮埃尔·拉法兰2016年共同倡议并发起的，已成为中外文化交流领域的品牌活动，被纳入中法两国政府高级别人文交流机制。

诚如在法国尼斯举行的第四届中法文化论坛上陈竺所指出的：“拉法兰先生和我发起中法文化论坛的初衷，就是希望通过两国文化界、艺术界，乃至民众间的文化交流，最大限度地实现中法两国文化的汇流与交融，进而促进东西方文明的交流。”

第四届中法文化论坛。欧美同学会供图

民间外交注重通过民间交流增进人民之间的理解和信任，这种基于人类文明共同理念的交往具有强大生命力和广泛社会基础。随着世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化的深入发展，民间外交出现了一些不同以往的新形式、新特点。正是在这种趋势和背景下，中法文化论坛为中法之间友好交往构建了全新平台，并从民间外交的角度，担当起促进中法两国文化交流互鉴的重要使命，成为中法关系健康发展的品牌活动。

陈竺在第四届中法文化论坛上致辞。欧美同学会供图

在第四届中法文化论坛上，中法文化论坛中方主席陈竺指出，2019年3月习近平主席访问法国，与马克龙总统达成一致，将推动中法两国在新的历史起点上打造更加坚实、稳固、富有活力的“全面战略伙伴关系”。相信在两国元首和两国人民的共同推动下，中法关系必将持续向前发展，开创更加美好的明天。作为中法文化交流的国家级平台，中法文化论坛也肩负着促进民心相通、深化国际合作的重要使命。

作为中法文化论坛法方主席的拉法兰先生，多次到访中国。2019年在庆祝新中国成立70周年之际，他获得了中国政府颁发的“友谊勋章”。他长期致力于促进中法友好和中法全方位合作，是中国人民的老朋友。他大力推动“一带一路”合作，积极为法国、欧洲各界客观认识、积极参与“一带一路”合作建言献策。拉法兰先生在致辞中表示，文化交流在不同文明的互相理解中扮演了至关重要的角色，中法两国文化虽然不同，但始终秉承求同存异的理念，坚持相互理解和尊重，通过文化交流不断凝聚共识。

法国前总理、中法文化论坛法方主席拉法兰在第四届中法文化论坛上致辞。欧美同学会供图