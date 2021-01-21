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拜登宣布应对疫情气候变化等多项行政措施

2021年01月21日14:35 | 来源：新华社
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新华社华盛顿1月20日电（记者徐剑梅 邓仙来）美国总统拜登当地时间20日宣誓就职后，当晚宣布包括美国重返应对气候变化的《巴黎协定》、停止退出世界卫生组织等多项行政措施。

除重返《巴黎协定》和停止退出世卫组织外，拜登宣布的行政措施还包括：创建直接向总统报告的白宫疫情应对办公室，恢复被特朗普解散的美国国家安全委员会下属全球卫生安全与生物防御办公室；即日起100天内，在所有联邦建筑和联邦土地上，在各州之间航空、火车与公交系统上均须戴口罩；停止美国和墨西哥边境墙建设，已完工部分将继续保留。

拜登在签署重新加入《巴黎协定》文件前表示，美国将以迄今尚未采取的方式来应对气候变化。白宫新闻秘书珍·普萨基当晚在记者会上说，拜登政府认为气候变化危机对美国和国际社会构成影响，重返《巴黎协定》是应对这一危机的重要举措。

拜登撤销了特朗普政府针对一些以穆斯林人口为主国家和一些非洲国家的赴美旅行禁令，正式呼吁美国国会审议一项更广泛的移民法案，内容包括为没有永久居留身份的1100万移民提供在8年内入籍的途径。

拜登要求联邦政府不得基于性取向进行歧视，指示联邦机构拟订消除系统性种族歧视计划。

此外，拜登还命令联邦机构审查特朗普政府在环境和公共卫生方面采取的103项措施，重新加强对汽车和家电产品能效要求，暂停北极圈国家野生动物保护区的石油和天然气租赁服务。

当天，国会参议院批准拜登提名的埃夫丽尔·海恩斯担任美国情报总监，这是参议院确认的首位拜登内阁官员。（参与记者：孙丁、刘品然）

(责编：刘叶婷、刘洁妍)

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