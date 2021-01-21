新华社比什凯克1月20日电（记者关建武 努尔然）吉尔吉斯斯坦中央选举委员会20日召开会议，确认扎帕罗夫当选总统。

吉尔吉斯斯坦10日举行总统选举并就国家政体举行全民公投。根据吉中选委20日宣布的最终选举结果，扎帕罗夫获得79.20%的选票，排名第二的马杜马罗夫获得6.79%的选票。

根据吉尔吉斯斯坦宪法规定，候选人获得一半以上选票即可当选总统。吉中选委据此确认扎帕罗夫当选总统。

吉中选委当天还确认了全民公投的结果，即81.49%的投票选民支持总统制，10.91%的人支持议会制，4.47%的人对这两种体制均不支持。

2020年10月4日，吉尔吉斯斯坦举行议会选举。多个落选政党对初步选举结果表示不满，举行抗议集会并与警方发生冲突。吉中选委当月6日宣布议会选举结果无效，时任总统热恩别科夫15日辞职，总理扎帕罗夫代行总统权力。当月24日，吉中选委决定于2021年1月10日举行总统选举。

吉尔吉斯斯坦曾于2010年6月举行全民公投并通过新宪法，国家政体由总统制过渡到议会制。

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