新华社明斯克1月20日电（记者魏忠杰 李佳）白俄罗斯外交部发言人格拉兹20日表示，《开放天空条约》作为确保军事领域透明度和可预测性的工具仍然具有现实意义。

格拉兹当天在回答媒体提问时说，白方对不扩散、裁军和军控领域包括《开放天空条约》在内的国际条约体系持续遭受侵蚀感到不安和担忧，认为当前主要因美国退出该条约而引发的局势发展破坏了开放天空制度，让人对该条约的生命力产生怀疑。

他说，白方多次重申，《开放天空条约》作为确保军事领域透明度和可预测性的工具仍然具有现实意义。2020年10月，《开放天空条约》各缔约国也曾重申该条约作为欧洲-大西洋安全不可分割组成部分的重要性。白方仍然认为，与该条约有关的所有问题应通过开展平等、相互尊重的对话解决，同时各方要考虑彼此利益和关切。

《开放天空条约》于1992年签署，2002年起生效。条约参与国可按规定对彼此领土进行非武装方式的空中侦察。该条约是冷战结束后重要的信任建立措施，有助于提升透明度和降低冲突风险。美国、俄罗斯和大部分北约国家签署了这一条约。

2020年5月，美国方面指责俄罗斯违反《开放天空条约》，美国国务院随即向该条约其他缔约国通报退约决定。俄方就此表示，美方的指责没有根据。同年11月，美国宣布正式退出该条约。本月15日，俄罗斯外交部发表声明说，俄方决定开启退出《开放天空条约》的国内程序。声明说，美国退出《开放天空条约》给条约在加强安全互信方面造成巨大损失。俄方曾提出具体建议，希望在新条件下维持条约继续有效，俄方对美方未能支持俄方建议感到遗憾。

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