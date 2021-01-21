俄罗斯政府19日说，美国制裁“北溪-2”天然气管道项目违反国际法，是“公然的不公平竞争”，俄方将继续推进项目建设。

美国政府当天宣布制裁“北溪-2”项目俄罗斯铺管船及其船东。

【俄方斥责违法】

俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫19日在电话记者会上说，“北溪-2”项目持续受到美国“粗暴非法施压”，美方限制参建企业的举动不断增加。“依据国际法，这些行为违法。”

佩斯科夫说，俄方将继续推进，以建成项目。

“北溪-2”是俄罗斯绕开乌克兰，经由波罗的海向德国直接出口天然气的管道项目，由俄罗斯和德国等欧洲国家企业合建。

俄罗斯驻美大使阿纳托利·安东诺夫19日在一份声明中说，“美国一直试图以各种手段阻止这一国际商业项目（‘北溪-2’）施工”，“公然不公平竞争，意图在欧洲能源市场为自己创造优势”，迫使欧洲国家从美国购买天然气。

安东诺夫说，美国为达目的不择手段，“违反国际法准则、公平和自由贸易原则，甚至不考虑自己盟友的意见”。

美国财政部19日宣布制裁“北溪-2”项目铺管船“福尔图娜”号及其所属一家俄罗斯企业。

美国国务院一份声明说，向俄罗斯出售、出租或提供产品、服务、技术、信息或支持，用于“建设俄罗斯能源出口管道”，会受到美国制裁。

【欧企被迫退出】

因担忧受到美国制裁，两家欧洲企业退出“北溪-2”项目。

瑞士苏黎世保险集团19日在一份声明中说，苏黎世保险集团一直与美国国务院“讨论（美方）对‘北溪-2’管道的制裁”，现已终止为所有可能受到美国制裁的领域提供保险服务。

德国《图片报》19日报道，德国比尔芬格公司本月和上月致信美国政府部门，告知将终止与“北溪-2”股份公司的合同。

“北溪-2”股份公司是“北溪-2”项目运营方和主要建设方，系俄罗斯天然气工业股份公司附属企业。

比尔芬格是首家退出“北溪-2”项目的德企。这家企业2017年11月签署合同，承接“北溪-2”管道技术流程管理监控系统的开发和运行。

【美方持续阻挠】

“北溪-2”是平行双管管道，2018年开工，目前超过90%管道已铺设，待铺设管道大约150公里。投入使用后，俄罗斯向德国出口的天然气能够增加一倍。

美国政府2019年底至2020年针对“北溪-2”项目连续出台制裁措施，威胁参建企业。建设方之一瑞士全海洋公司2019年底暂停铺设管道。项目施工因而停滞，2020年12月恢复。俄罗斯建设方以“福尔图娜”号代替全海洋公司铺管船。

2016年，时任美国副总统约瑟夫·拜登称，“北溪-2”项目对欧洲是笔“坏交易”。拜登于本月20日就任总统。

拜登提名的国务卿人选安东尼·布林肯19日出席国会参议院外交委员会对其提名的听证会。就“北溪-2”项目，布林肯说：“他（拜登）会指示我们用一切有说服力的手段，说服我们的朋友和伙伴，包括德国，不要推进（项目）。”

布林肯说，他将与拜登详细商议。“现在能告诉大家的是，我知道他（拜登）坚定认为‘北溪-2’是个坏主意。”

美国政府声称“北溪-2”威胁欧洲能源安全，会使欧洲更加依赖俄罗斯能源。俄罗斯政府说，美国阻挠“北溪-2”是为高价向欧洲出口更多美国产液化天然气。（吴宝澍）（新华社专特稿）

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