人民网华盛顿1月20日电 （记者李志伟）据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间1月20日晚6时，全美共报告新冠肺炎确诊24403070例，死亡405400例。过去24小时，美国新增确诊186214例，新增死亡4226例。

截至19日的过去一周，美国平均单日新增确诊病例25万例，这比之前一周下降了19%，但仍是去年夏天第二波疫情高峰平均水平的近三倍。19日，美国住院的新冠患者达12.38万。美国疾控中心预测，到2月13日，美国新冠肺炎死亡病例最多将达50.8万例。

美国有线电视新闻网报道说，美国总统拜登20日就职后签署第一批行政命令，包括要求人们在联邦机构内佩戴口罩这一命令。21日，拜登和他的官员们将集中讨论新冠疫情应对问题。拜登还指示美国将重返世卫组织，并任命美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇作为代表，参加21日的世卫组织执委会会议并发言。

美国疾控中心新任主任罗谢尔·瓦伦斯基在一份声明中表示，“更健康的时候将到来”，为实现这一目标，美国需要加快新冠检测、监测、接种疫苗的速度。她还表示，该机构正在对现有新冠疫情防控指南进行全面审查，并进行必要的更新。

美联社报道说，美国多个州报告说它们的疫苗快用完了，许多注射疫苗的预约被迫取消。

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