人民网北京1月21日电 据外交部网站消息，外交部发言人华春莹主持20日例行记者会。记者会实录如下：

《北京日报》记者：我们注意到，最近一段时间，许多国家宣布已经获得中国生产的新冠疫苗，不少国家领导人还公开接种中国疫苗。中方对此有何评论？对推进疫苗国际合作有何展望？

华春莹：我们一直主张，病毒没有国界，人类命运与共，团结合作是战胜疫情最有力的武器，这也是国际社会的普遍共识。

疫苗是我们防控并战胜疫情的重要手段，也是当前国际社会抗疫合作的重点。习近平主席在第73届世卫大会上宣布，中国新冠疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可负担性作出中国贡献。这一重要宣示在国际上产生了热烈反响。新冠疫苗作为全球公共产品的理念得到了广泛认同和支持，并且写入了多个重要国际组织的决议等成果文件。

中国疫苗研发处于全球第一方阵，已经有一支疫苗附条件上市，多支在进行不同阶段的临床试验。这为中方抗击疫情和参与疫苗国际合作提供了重要支撑。

当前，中国已启动重点人群疫苗接种，国内疫苗需求量巨大。我们在满足国内需求的同时，克服困难，想方设法，以实际行动落实习近平主席的重要宣示，与其他国家特别是发展中国家以不同方式开展疫苗国际合作，根据他们的需要，提供力所能及的支持和帮助。

一是中国企业正和十多个国家的合作伙伴开展疫苗联合研发，包括临床试验、合作生产等。作为合作的一部分，中国企业向合作伙伴国提供了疫苗。这种合作是互利共赢的，既推动了中方疫苗的研发，也提高了疫苗在发展中国家的可及性和可负担性。

二是对急需获取疫苗、认可中国疫苗、已授权在本国紧急使用中国疫苗的国家，中国企业已开始向其出口或商谈合作，其中绝大部分是发展中国家。阿联酋、巴林、埃及、约旦、土耳其、印尼、巴西等国已经批准使用中国新冠疫苗。

三是中方加入了世卫组织“新冠肺炎疫苗实施计划”，支持二十国集团推进疫苗国际合作，支持以多边方式合作促进疫苗的全球公平分配。

据不完全统计，迄今已有40多个国家提出了进口中国疫苗的需求。相信随着企业产能不断扩大，中方将逐步增加向有需要的国家提供疫苗。

中方推进疫苗国际合作的举措得到了国际社会高度肯定。很多国家认为，中方以切实努力践行疫苗作为公共产品的宣示。目前，中国企业正积极与“新冠肺炎疫苗实施计划”洽谈合作事宜，我们愿通过“新冠肺炎疫苗实施计划”为实现发展中国家疫苗可及性和可负担性作出贡献。同中国开展疫苗合作国家的民众感谢中方在自身需求较大情况下向他们提供支持，这是雪中送炭，解了燃眉之急。一些国家的领导人还率先接种了中国疫苗。我想大家从近期的报道中看到土耳其总统埃尔多安、副总统奥克塔伊，塞舌尔总统拉姆卡拉旺，约旦首相哈萨瓦纳，印尼总统佐科，巴林王储兼首相萨勒曼等多国领导人都已公开接种中国新冠疫苗。塞尔维亚总统武契奇亲自赴机场迎接中国疫苗并表示愿接种中国疫苗。柬埔寨首相洪森在脸书上发文表示将接种中国疫苗，成为柬首位疫苗接种者。秘鲁总统萨加斯蒂也表示愿意接种中国疫苗。

当前，病毒仍在全球肆虐，疫情防控任重道远，满足各国特别是发展中国家疫苗需求需要国际社会共同努力。我们期待各方拿出实际行动，向发展中国家提供更多疫苗，促进疫苗在全球的公平分配和使用，助力早日战胜疫情。

彭博社记者：请问国药集团和科兴公司是否已寻求世卫组织对其新冠疫苗预认证？中国疫苗企业或中国政府是否正就“新冠肺炎疫苗实施计划”购买中方疫苗并向发展中国家分配疫苗进行协商？

感谢你对中国疫苗研发进展的关心。正如我们此前介绍过的，中方积极鼓励并支持中国疫苗企业同世界卫生组织等多边机构开展合作，共同为实现疫苗在发展中国家的可及性和可负担性作出中国贡献。据我了解，有关疫苗企业正同世界卫生组织保持着密切沟通，并就申请加入世卫组织紧急使用清单和获得世卫组织预认证开展实质合作。有关具体合作进展，建议你向主管部门了解。

中国政府积极支持中国疫苗企业参与“实施计划”，并为此提供积极协助。据我所知，国药、科兴、康希诺等中国企业已向“实施计划”发起方正式提交加入申请。中国政府也同世卫组织等发起方保持密切沟通。中方愿继续同各方一道，推动全球疫苗公平分配，携手助力全球团结抗击疫情，保护世界各国人民生命安全和身体健康。

《澳门月刊》记者：蓬佩奥在美国国务院网站和个人推特上，多次就中国新疆维吾尔族的人权、生育等问题发表言论。有媒体称蓬佩奥被许多外国盟友唾弃和嘲笑，并称他为“美国历史上最糟糕的国务卿”。中方对此有何评论？

华春莹：对于蓬佩奥，我真的不想再用更多的词去描绘他的人品、他所撒的谎、造的谣、放的毒，我想大家都是清楚的。他的所作所为对于他个人信誉丧失以及作为美国首席外交官所代表的美国国家形象和信誉所造成的损害，历史会做出公正评价。

《北京青年报》记者：据报道，欧洲智库欧洲对外关系委员会19日发布的针对欧洲11个国家、1.5万民众的民调结果显示，很多欧洲人认为，美国的政治体制已经破裂，经过特朗普4年执政后的美国已不可信任。中方对此有何评论？

华春莹：你提到的智库欧洲对外关系委员会的民调结果充分说明，是非自有曲直，公道自在人心。无论蓬佩奥之流如何撒谎、欺骗、散布仇恨和对抗，无论他如何大搞“谎言外交”“恫吓外交”“胁迫外交”，大家心中都有一面镜子，都会作出正确的判断。

对于本届美国政府执政期间的表现，我想大家心中自有一杆秤，历史也会作出公正的评价。

美国有线电视新闻网记者：蓬佩奥刚发表声明，代表美国国务院正式宣布美国认定中国在新疆针对维吾尔族穆斯林和其他少数民族犯有“种族灭绝”和“反人类罪行”，中方对此有何回应？有人说这一认定可能会造成国际上的反应，包括一些国家可能会抵制2022年北京冬奥会。

华春莹：蓬佩奥在过去几年里撒了太多的谎，放了太多的毒。你提到蓬佩奥的所谓“认定”，只是其中一个荒唐的弥天大谎。蓬佩奥所谓的“认定”在我们看来就是废纸一张。这位以撒谎、欺骗而臭名昭著的美国政客正以其末日疯狂和世纪谎言把自己变成末日小丑和世纪笑话。

“反人类罪”和“种族灭绝”在国际法中有明确的定义。所谓中国在新疆实施“种族灭绝”和犯“反人类罪”彻头彻尾就是以蓬佩奥为代表的个别反华反共势力蓄意炮制的耸人听闻的伪命题和恶意荒唐闹剧，只存在于蓬佩奥之流的丑恶政治阴谋中，过去不曾、现在没有、将来也不会发生在中国大地上！

关于中国新疆地区的事实真相，中方已经反复耐心地进行了介绍和说明，中方迄今已经先后发布8份涉疆白皮书，新疆自治区政府已举办了23场新闻发布会，以大量详实数字、事例，展现新疆各族人民群众安居乐业、团结和谐的生活。2019年，新疆接待国内外游客超过2亿人次。有100多个国家的1200多名外交官、记者和宗教团体代表都去新疆参访过。他们在领略新疆美丽风光的同时，亲眼见证了新疆各族人民群众的团结和睦和欢乐祥和。

过去60多年来，中国新疆地区人均预期寿命由30岁提升到72岁。维吾尔族人口持续增长，2010年至2018年间增长25.04%，高于全疆人口13.99%的增幅，更远远高于汉族人口2%的增幅。新疆各少数民族的语言文字、传统文化、风俗习惯得到很好保护和传承，各族人民充分享有生存权、发展权等各项权利。

中国新疆认真落实联合国《防止暴力极端主义行动计划》，依法采取预防性反恐和去极端化举措，有效保障了新疆的安全稳定，保障了新疆各族群众的生命安全。过去四年多，新疆没有再发生暴恐案件。中国依法保护劳动者权利，想方设法为新疆各族人民提供培训、创造就业，鼓励、帮助和支持他们勤劳致富，用自己的双手摆脱贫困，过上更好的生活。在抗击新冠肺炎疫情中，中国政府坚持人民至上、生命至上，采取坚决、科学、果断措施，最大程度地保护了包括维吾尔族在内的各族人民的生命安全和身体健康。

蓬佩奥编造包括涉疆在内的各种谎言，不仅是对包括2500万新疆人民在内的14亿中国人民的极大侮辱，也是对美国人民和国际社会判断力的极大侮辱，更是对人类道义和基本良知的背叛和挑战。蓬佩奥对事实视而不见，却将谎言奉为圭臬，反映出的不仅是他本人的品质低劣，而且反映出美国个别势力企图通过抹黑攻击中国和中国共产党，制造所谓新疆问题，以人权为幌子干涉中国内政，破坏中国安全稳定、阻遏中国发展的险恶用心。但是，当前新疆稳定繁荣的大好局面岂是蓬佩奥之流污蔑抹黑就可以改变的？！中国56个民族、14亿人民像石榴籽一样紧紧抱在一起，意气奋发、携手行进在实现中华民族伟大复兴的新征程上，又岂是蓬佩奥之流以螳螂之臂就能够阻挡的？！正义也许会迟到，但不会缺席。这些年蓬佩奥散布的各种谎言和流毒必将随着他本人一起被扫进历史的垃圾堆，蓬佩奥之流也必将受到历史公正的审判和清算。

至于你提到蓬佩奥的所谓“认定”是不是会引发一些国家反应，包括有可能抵制冬奥会。答案是清楚的。这些年蓬佩奥撒的谎、造的谣、散的毒，不仅仅中国是受害者，你们美国有线电视新闻网也是受害者，对不对？美国国内很多人，包括即将上任的新政府也深受其害，对他们的谣言谎言深恶痛绝。对于蓬佩奥之流的品质、信誉和诚信，相信你们都有自己的判断。对于他们散布的谣言，我想正常、理性的人都会有清醒的判断。

他们应该认识到，蓬佩奥在涉疆问题上撒的谎、造的谣依据的是反华学者郑国恩以及澳大利亚战略政策研究所的所谓报告。而这个人和这个机构做了什么，美国媒体是知道的。比如说，美国有网站已经揭露，关于新疆的谣言是这些反华势力精心策划的“闪电公关”活动，他们四处散布谣言，丑化、妖魔化中国，特别是在涉疆问题上抛出毫无事实根据、充满偏见的谬论，配合美国反华势力污蔑抹黑新疆地区反恐和去极端化的努力，毫无信誉。美澳两国有人士指出他们缺乏诚信，让他们的国家为此蒙羞。

如果大家对新疆地区感兴趣的话，我们当然欢迎大家多来中国走走、多去新疆看看，去听听2500多万新疆各族人民怎么看，去听听中国14亿人民怎么想。我们愿意与他们本着平等、相互尊重的精神进行交流和对话，帮助他们了解事实真相。相信国际社会绝大多数人都能作出符合事实的判断。

关于冬奥会，各项筹备工作正在顺利推进。我们有信心办成一届成功精彩的盛会。

美国有线电视新闻网记者：刚才，您的矛头指向了蓬佩奥，他在任上只剩几个小时，但对新疆问题的态度，华盛顿似乎达成了两党共识，包括当选总统拜登在2019年回答类似问题时称，在新疆发生的是当今世界最大的反人权事件，他当时还表示美国在相关问题上不能保持沉默，所以这不是蓬佩奥一个人的问题。美国新一届政府在此问题上可能并不会改变定性或者相关政策。中方对此有何评论？

华春莹：我刚才说过，这几年蓬佩奥等少数政客撒了很多的谎、造了很多的谣、放了很多的毒，我们都是受害者，都一样感同身受、深恶痛绝。蓬佩奥对中国新疆的种种指责根本就是伪命题，根本就不存在。一些人正是由于受到这届政府散布的谣言影响而缺乏对事实的基本正确了解。对于这种情况，只要不是恶意污蔑、抹黑、攻击中国，我们愿意跟他们进行平等和相互尊重的交流，欢迎他们多来中国看看新疆各族人民欢乐、祥和、团结、和睦的真实情况。

过去4年，正是由于这届政府在对中国战略性认知问题上犯了根本性错误，把中国作为最大战略竞争对手，对中国采取种种干涉内政手段，竭尽打压、污蔑、抹黑之能事，给中美关系造成严重损害。这种局面不符合中美两国人民的利益，也不是美国国内那些希望看到中美关系健康稳定发展的有识之士和美国人民的愿望。我想，新政府应该顺应人民愿望，理性客观看待中国，同中方相向而行，本着相互尊重、平等互利的精神推动中美关系尽快重回健康稳定发展的正轨。

美国有线电视新闻网记者：第一个问题，周一你回答有关病毒溯源问题时提到美德特里克堡基地和生物实验室，相关话题上了中国社交媒体热搜，昨天晚上“外交部”的标签是热搜榜首。很多中国网民找出一些曾在网上广为流传的猜测、推断，继续炒作这个话题。中方表态是在世卫专家即将在武汉展开调查之际，那么中方立场是不是，无论世卫专家在武汉调查得出什么结论，只要他们不去美国进行类似调查，那在武汉得出的结论就都是片面的和毫无意义的？第二个问题，你刚才提到对美国新政府的一些期望，但这一表态也发表在美国新政府即将宣誓就职之际，是不是给他们发出一个信号或者是一个下马威呢？

华春莹：你的问题让我想起了周一英国广播公司记者沙磊提的问题，但是我觉得，其实你中文那么好，你对中国社交媒体上的言论以及中方表态的理解，应该比沙磊更加准确，不应该有任何误解。你仔细回想一下中国官方表态，什么时候有过你那样的理解？中方立场一直是，溯源问题是一个非常严肃的科学问题，必须交由科学家和医学专家进行严肃科学考察研究，然后得出结论，使我们能够对这种新型病毒有个更好科学了解，便于今后更好地应对类似公共卫生危机。

关于德特里克堡，你可以回想一下，是不是在前年六七月份的时候，美国媒体包括社交媒体上有大量这样的报道？我们感到很好奇的是，当前年六七月份美国媒体开始有报道德特里克堡生物基地的问题，以及此后发生的“电子烟大白肺”疫情时，为什么美国没有做调查、反而删除相关报道？在国际社会多次要求美方就德特里克堡生物基地作出解释的时候，美方为什么三缄其口，始终没有任何人出来做任何说明？

另外，当美国生态健康联盟跟中国武汉病毒研究所合作长达15年之久的病毒专家明确表示，根据他了解，没有任何证据表明武汉病毒研究所存在任何引发疫情的病毒，为什么美方那么快就中断了对其有关合作研究项目的资助？我注意到当时此事引发了美国科学界的谴责。

还有，当有媒体报道指向更早的时候，比如前年秋天疫情在多点多地暴发，以及美国秋季大流感同疫情之间可能有联系的时候，美方为什么也是三缄其口，从来没有邀请世卫组织，自己也没有进行过任何调查？这些都是大家脑中的问号，需要答案。这个答案不应该由中方给，而应该由美方自己给。

至于中方社交媒体评论，包括你说到热搜，公平地讲，美国媒体就美国领导人撒谎做了很多报道，蓬佩奥在涉华问题包括疫情问题上对中国进行了多么恶毒的、多么频繁的污名化、标签化和种种污蔑抹黑攻击，如果美方媒体甚至领导人、高官都可以发表各种不负责任的言论、散播各种谣言和阴谋论，为什么美国媒体可以报道，中国媒体或者社交媒体上的普通人不可以发表他们的观点？你应该可以看到，现在美国就是因为谣言和阴谋论大行其道，人民才深受其害。难道其中还没有深刻教训可以汲取吗？

我还是想强调一下，中方立场非常清楚，是一贯的、明确的。我们没有任何意图去误导人们的判断，或者说误导世卫组织专家组工作。中方对世卫组织相关工作一直坚定支持，并且予以密切有力的配合和合作。我们希望其他国家也能给予世卫组织同样坚定的支持和必要的帮助。

你刚提到对美国新政府一个“下马威”，我觉得“下马威”谈不上。发出什么信号？其实美国国内近期有很多工商界、学术界人士都发出了相同的声音，因为大家受够了过去几年美国个别政客的极端不负责任言论，都希望我们的生活和秩序可以回归正常。我想，如果美国新政府能够采取更加理性和负责任的态度来制定对外政策，将受到国际社会的欢迎。

对于中方来讲，我们从来认为，中美关系是非常重要的一组双边关系。中美关系保持健康稳定发展，符合中美两国人民的根本利益，符合中美两国的根本利益，也符合国际社会的普遍期待，中方对于发展中美关系的政策是一贯的、明确的。我们希望美国新政府能够同中方相向而行，本着相互尊重的精神妥善处理分歧，在更多领域开展互利合作。这符合国际社会的期待，也是中美两国人民的期待。

美国有线电视新闻网记者：我们注意到最近中国官方媒体大篇幅报道美国辉瑞疫苗致死事件来质疑它的安全性。最近在挪威发生23名老人死亡事件。但不少人认为这些报道有夸大其词和误导之嫌。有人觉得中国官媒这样的报道似乎是在全球公众中造成对疫苗的质疑。这些言论和有些美国或者西方反疫苗接种者的言论不谋而合，造成全球公众对疫苗信任度下降，不利于全球疫情防控，最终损害中国自己的利益。中方对这样的批评有何回应？

华春莹：这里涉及到一个根本性的问题：为什么西方媒体可以大肆报道的事情，中国媒体就不可以报道？很多时候中方媒体只是报道一个客观的现象或事实就会被斥责为宣传甚至传播虚假信息。这种想法本身就反映出对中国根深蒂固的意识形态偏见和对中国非常不公平的待遇。也就是说，西方国家媒体可以随便报道，而中国媒体就不可以基于事实报道，那是什么新闻自由？什么言论自由？中国媒体、中国民众没有发表言论的自由吗？

你提到辉瑞疫苗的问题，挪威23名老人在注射辉瑞疫苗后死亡，这是不是西方媒体首先报道的？是不是挪威首先报告的？是不是挪威药品管理局公开表态的？其中13人的死亡原因已经有官方评估，认为是注射疫苗的副作用所致。这不是中方媒体杜撰，而是西方媒体首先报道出来的。但是我们也注意到英文主流媒体的确没有在第一时间突出报道这件事。

有个非常有趣的现象，你应该注意到：一旦出现关于中国疫苗的负面传闻，西方媒体就会趋之若鹜，争先恐后报道。比如说，之前在巴西有一名参与实验的志愿者死亡，在没有调查清楚的情况下立即成为很多西方媒体的头条，但后来证明那起事件与疫苗无关。对不对？可是后来并没有西方媒体对误报向中方表示歉意。

抗击疫情是大家共同面临的紧迫任务，新冠肺炎疫苗本身也是一个严肃的科学问题。在疫情形势很严峻的情况下，如果有更多疫苗投入使用，特别是在发展中国家普及，对于我们共同抵御病毒侵袭是非常有帮助的，这也事关全人类的根本利益。但现在有一种极不正常的现象：个别美英媒体带头把疫苗贴上了隐形的地缘政治标签，把他们的政治立场投射到相关报道中，他们要宣传辉瑞疫苗，打击中国疫苗。但对我们来说，中国没有这样狭隘的地缘政治偏见。中方愿意为疫苗的普及性、可负担性作出贡献，我们欢迎发达国家把他们的疫苗拿出来和发展中国家共享。我们希望看到的是这样的局面，而不是只能你输我必须赢。我想，在疫苗问题上居然出现这样的双重标准，这反映出背后令人深思、而且很深刻的一种现象，这才是真正不利于国际抗疫合作的。

彭博社记者：关于美方认定新疆“种族灭绝”的问题，你刚才在回答中针对的是蓬佩奥，但候任总统拜登提名的国务卿布林肯在听证会上称，他也认同特朗普政府对新疆存在“种族灭绝”的认定。你对于候任国务卿布林肯支持认定“种族灭绝”的言论有何评论？

华春莹：我刚才在回答CNN提问时已经说了，过去几年来，蓬佩奥和以蓬佩奥为代表的这届美国政府撒了多少谎、造了多少谣、放了多少毒，大家其实心里都是有感受的。对于他撒谎成性、毫无信誉的种种言论，美国国内其实也是深恶痛绝的，对于蓬佩奥等人的品质、诚信、信誉，心中也是有自己判断的。

美国国内现在在涉疆问题上有很多误解，原因非常清楚，就是以蓬佩奥为首的反华反共势力串联和利用了几个反华学者针对中国编造出种种谎言。我刚才也说了，对于反华学者郑国恩和澳大利亚战略政策研究所炮制的涉疆谣言及其背后支持者，美国媒体自己也是有揭露的。我们希望美国新政府能够在包括涉疆等一系列重要问题上，有自己理性、冷静、准确的判断。现在，在涉疆问题上需要让事实来说话、让真相来说话。美国不是讲民主吗？美方应该听听新疆2500多万各族人民的声音。我们愿意本着平等和相互尊重的精神和他们进行交流，帮助他们了解更多事实真相。同时我们反对以涉疆和所谓人权问题为由干涉中国内政，将坚定维护自身主权安全发展利益。

湖北广播电视台记者：最近一段时间，中韩两国部分网民和公众人物就“泡菜”归属问题有不少争论，互相批评，甚至有些放大解读。请问发言人对此有何评论？

华春莹：我不是食品方面的专家。在我看来，泡菜作为一种腌渍发酵的食品，并不是仅存在于少数几个国家、民族和地区。中国普通话称之为“pàocài”，中国的朝鲜族以及朝鲜半岛称之为“kimchi”。凡此种种，它们有相通和相近之处，但在用料、口味、制作方法等方面又各有千秋。我想应该从美食角度对泡菜相关学术问题进行有益和友好的交流讨论，但是不应带入偏见，以免引发对立，影响感情。

新华社记者：美国白宫国安会“印太协调员”提名人坎贝尔近日表示，中美关系如沿着当前道路走下去，将进入非常可怕的境地。双方应暂停针锋相对的做法，设立合适的接触渠道和机制，并采取一些温和步骤，向对方发出改善关系的积极信号。中方对此有何评论？

华春莹：中方一贯认为，一个良好的中美关系符合两国人民的根本利益，也是国际社会的共同期待。中美之间虽然存在分歧，但也拥有广泛共同利益和合作空间，并对世界和平与发展负有特殊责任。

中方对美政策是一贯、明确的。我们致力于同美方实现不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢，同时坚定捍卫国家主权安全发展利益。希望美国新一届政府同中方相向而行，加强对话，管控分歧，拓展合作，推动中美关系尽快回到正确发展轨道，更好造福两国人民和世界人民。

巴西《环球报》记者：中方延迟向巴西提供用于生产新冠疫苗的活性成分，巴方担忧这会影响当地疫苗接种。你是否了解延迟的原因以及中方何时能向巴方放开供应？

华春莹：关于疫苗出口的具体情况，请你向相关企业询问。

我可以告诉你的是，中方始终把疫苗的安全性和有效性放在第一位。中国疫苗研发企业始终严格依据科学规律和监管要求，依法合规推进疫苗研发，并严格遵循国际规范和有关法律法规开展国际合作。中巴两国企业和机构在巴联合开展新冠疫苗Ⅲ期临床试验进展顺利，相信有关合作将为中巴两国人民战胜疫情发挥积极作用。

中国积极支持并参与新冠肺炎疫苗国际合作，已加入了“新冠肺炎疫苗实施计划”。中国疫苗研发完成并投入使用后，将为促进疫苗在发展中国家的可及性和可负担性作出贡献。中方愿同巴西继续开展这方面的合作。

日本广播协会记者：美国新任国务卿布林肯在听证会上表示，对于中国的人权问题和军备增强将采取强硬态度。中方对此有何评论？

华春莹：对于你提到的布林肯先生在参议院听证会上涉及中国问题的一些表态，我想做三点回应：

首先，中国的内外政策和战略意图是公开、透明的，中国坚定不移走和平发展道路，始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。

第二，中方在中美关系、台湾、涉港、涉疆等问题上的立场是一贯的、明确的。中方致力于与美方发展不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的关系，同时将坚定维护自身主权安全发展利益。我们坚决反对美方利用有关问题干涉中国内政、损害中方利益、抹黑中方形象。

第三，希望美方正确看待中国和中美关系，同中方相向而行，聚焦合作，管控分歧，推动中美关系重回正确轨道向前发展。这符合中美两国共同利益，也是国际社会的普遍期待。

巴西《环球报》记者：中方之所以延迟向巴西提供用于生产新冠疫苗的活性成分，是否系担心国内疫苗供不应求？产能是否充足？

华春莹：我刚才已经说了，中巴两国企业和机构在巴西联合开展的新冠疫苗Ⅲ期临床试验进展顺利，巴西已经批准中国疫苗的紧急使用授权，中方愿意同巴方继续合作。具体问题需要请你向主管部门了解。

大家都知道，中国有一支疫苗刚刚开始附条件上市，目前中方出口的疫苗数量是有限的，其中包括一些疫苗成品，也包括用于在有关国家当地生产使用的原液和半成品。中国企业正在夜以继日、全力以赴地生产，以满足中国以及其他国家的需要，为疫苗在发展中国家的可及性和可负担性做出贡献。

彭博社记者：你在周一提到美国军事实验室散播病毒，但中国驻美国大使表示，关于病毒来自美方军事实验室的说法是疯狂言论。我们该如何看待这两种相互矛盾的说法？

华春莹：这是你理解有误了。你可以认真查阅记者会实录。

关于德特里克堡，我不过说了个事实。美国媒体前年6、7月份有不少关于这方面的报道，但是很快被删除了。网上有一些声音提出这个问题，但是美方一直三缄其口，始终没有给出任何回答。

中方立场非常清楚，正是因为新冠病毒非常狡猾，是人类前所未知的病毒，所以我们希望在世卫组织主导下，由科学家和医学专家本着严肃和科学的态度进行科学考察和合作研究，尽快查明事实真相，以便今后可以更好应对类似公共卫生危机。

我们对阴谋论深恶痛绝。因为过去一年多来，中国是涉疫情问题阴谋论的最大受害者。正因为如此，中方给予世卫组织坚定支持，并且同世卫组织开展密切合作，希望通过科学家和医学专家的科学考察和合作研究，尽快查个水落石出。我们认为，在这个问题上，各方应该非常坦荡，非常合作，非常积极主动配合世卫组织工作。

我觉得，经历了这么多的风风雨雨，美国媒体应该有足够的韧性，但怎么一涉及到这个问题就如此玻璃心？不能你们怎么骂中国都可以，而中国说句话就受不了了，或者把网络上某个网民的某句话演绎为中国政府官方立场。多点相互理解吧。

巴西《环球报》记者：美国务卿蓬佩奥在关于金砖国家的推文中称，感谢巴西总统博索纳罗和印度总理莫迪，巴西和印度认识到中国和俄罗斯对他们的人民构成威胁。你对此有何评论？

华春莹：你是巴西媒体，应该了解巴西人民，巴西政府和人民觉得中国是威胁吗？我们也有印度的记者在这儿，印度的朋友们把中国当作威胁吗？我刚才已经说了，蓬佩奥这个人撒了多少谎、造了多少谣、放了多少毒，他的话能信吗？我感觉世界上没有几个人愿意跟他同流合污，因为这会直接拉低自己的信誉。

美国有线电视新闻网记者：你觉得他下台之后你会怀念他吗？少了一个这么容易的“靶子”？

华春莹：当然，他给大家带来了很多“乐趣”，每天都在看“大戏”。但我想，他给美国的国家形象、国家信誉造成的损害是难以弥补的，这对美国人民来说非常悲哀。我不知道CNN会怀念吗？

(责编：张信凤、常红)