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拜登就任美国总统

2021年01月21日06:47 | 来源：新华网
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1月20日，在美国首都华盛顿国会山，拜登在美国第46任总统就职典礼上发表讲话。新华社记者 刘杰 摄

新华社华盛顿1月20日电（记者徐剑梅 邓仙来）美国当选总统、民主党人拜登20日在首都华盛顿宣誓就任美国第46任总统。

在国会山举行的就职典礼上，78岁的拜登在联邦最高法院首席法官罗伯茨带领下完成宣誓。他随后发表约20分钟的就职演讲，称美国当前面临着新冠疫情肆虐、社会不平等加剧、系统性种族主义问题、气候变化等一系列危机与挑战。拜登呼吁国家团结，同时表示将打击政治极端主义、白人至上主义和国内恐怖主义。

美国当选副总统哈里斯当天也宣誓就职，成为美国历史上首位女性副总统。

1月20日，在美国首都华盛顿国会山，拜登（前左）在美国第46任总统就职典礼上宣誓。 新华社记者 刘杰 摄

为防控疫情和防范暴力事件发生，参加此次就职典礼及观礼的人数较以往大幅减少，庆祝游行等多项传统活动也改为在线举行或取消。当天华盛顿戒备森严，五角大楼部署了2.5万名国民警卫队队员协助加强安保。美国各州也纷纷针对可能发生的暴力事件采取防范措施。

本月6日，一批不满总统选举结果的示威者强行闯入美国国会，打断参众两院对选举结果的认证程序，造成至少5人死亡。据美国媒体报道，20日就职典礼前，坐落在国会大厦附近的联邦最高法院又收到炸弹威胁。

卸任总统特朗普打破美国政治惯例，未参加拜登的就职典礼。他于20日一早离开白宫，前往在佛罗里达州海湖庄园的住所。此前因涉嫌煽动国会山骚乱，特朗普再遭国会众议院弹劾，成为历史上首位任内两遭弹劾的美国总统。

1月20日，在美国首都华盛顿国会山，拜登（前）在美国第46任总统就职典礼上发表讲话。新华社记者 刘杰 摄

1月20日，在美国首都华盛顿国会山，拜登（中）在美国第46任总统就职典礼上接受祝贺。新华社记者 刘杰 摄

1月20日，在美国首都华盛顿国会山，哈里斯（前左）在就职典礼上宣誓就任美国副总统。新华社记者 刘杰 摄

(责编：岳弘彬、程宏毅)

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