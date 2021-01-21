本报华盛顿1月20日电 （记者张梦旭）美国约翰斯·霍普金斯大学最新发布的疫情数据显示，截至美国东部时间20日7时22分（北京时间20日20时22分），美国累计新冠肺炎死亡病例超过40万例，累计确诊病例超过2425万例。

美国新冠肺炎死亡病例数于去年5月27日超过10万例，从10万例增加到20万例用时不到4个月，从20万例增加到30万例用时不到3个月，而从30万例增加到40万例仅用了36天。

《纽约时报》指出，从去年秋季开始，美国新冠肺炎死亡病例数一直迅速攀升。公共卫生专家指出，感恩节到新年期间聚会增多导致病例数激增。疫情早期，美国的病例主要集中在东北部几个城市，如今全美范围内病例数都在快速增加。

据美国儿科学会和儿童医院协会19日发布的报告，截至14日，美国累计报告儿童新冠肺炎确诊病例超过251万例，每10万名儿童中有3336人感染。数据显示，在1月7日至14日的一周内，全美儿童新冠肺炎确诊病例增加约21.1万例，增幅创疫情发生以来最高纪录。

为遏制病毒传播、降低病亡率，美国各州正加紧推进疫苗接种。美疾控中心网站数据显示，截至15日，全美已接种疫苗1227.9万剂，但低于预期进度。美国有线电视新闻网指出，多个州建立的电话或网络疫苗接种注册系统不完善，系统刚一上线就崩溃，同时联邦政府分发疫苗的速度也不理想，这些都导致了疫苗接种进度低于预期。

《 人民日报 》（ 2021年01月21日 17 版）

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