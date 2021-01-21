本报驻南非记者 李滢嫣

南非连锁书店“独家图书”在疫情期间与快递公司合作提供图书外卖服务，帮助“宅”在家中的人们丰富精神文化生活。人们只需打开手机，就可以在线选购书店精选的100多种图书，图书将通过快递服务以最快速度送达订购者手中。

快递公司“优食”南非公司总经理普瑞托瑞斯表示，疫情防控期间停产停工，公共场所禁止人群聚集，人们大部分时间都在家中度过。除了看电视和上网，打开一本纸质书，享受一份宁静，也是个不错的选择。

图书外卖一经推出，受到民众广泛欢迎。与2019年同期相比，“独家图书”全国42家门店营业总额虽然有所下降，但线上销售额增长近3倍。“疫情期间的居家生活在一定程度上刺激了人们对书籍的需求。”“独家图书”市场部经理硕特说，疫情迫使实体书店开始拓宽销售渠道，向线上经营转移。书店通过提供在线购书、送书上门等服务，满足了大众的阅读需求，也弥补了线下销量下滑的损失。

艾利斯是一名公司职员，因患新冠肺炎隔离治疗，住院期间一直与书籍为伴。艾利斯说，日常紧张的工作节奏和繁重的生活负担常常让她感到疲惫。住院期间，她在阅读中重新审视自己的生活，获得了新的感悟。开普敦大学附属医院的医生洛伊克在疫情防控期间阅读了有关医生使命的书籍，这让他更加深刻认识到自己所担负的责任，更加坚定帮助患者与病毒战斗。

据统计，抗击疫情主题的文学、科普读物在南非读者中的阅读率大幅提升，销售数量创造新高。许多身处抗疫一线的医务人员和病患认为，阅读给了他们力量与鼓舞，激励他们与病毒顽强战斗。

（本报约翰内斯堡1月20日电）

《 人民日报 》（ 2021年01月21日 17 版）

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