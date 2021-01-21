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拉美电子商务蓬勃发展（国际视点）

本报驻巴西记者  李晓骁
2021年01月21日05:16 | 来源：人民网－人民日报
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　　核心阅读

　　疫情防控期间，拉美地区线上购物需求大幅增加，电商经济逆势上扬。地区国家采取措施积极支持电商发展，一些电商企业不断加快物流等基础设施建设。分析认为，电商蓬勃发展有利于拉美地区稳定就业和推动经济转型。

　　

　　市场研究机构eMarketer日前发布的报告显示，2020年拉美地区电子商务销售额明显增长，达到849.5亿美元，比2019年增长19.4%。预计到2022年，这一数字将突破1000亿美元。分析认为，线上销售将成为拉美零售业的主要形式之一，未来地区国家至少25%的零售订单将在线上完成。

　　多国电商市场快速增长 

　　“每天的快递收发量很大，我和很多快递小哥都成了朋友。”巴西里约热内卢某小区的安保人员弗拉维奥对记者说。为保障疫情防控期间的快递服务，这个小区开始代收快递并进行简易消毒。

　　疫情防控期间，越来越多的拉美民众开始“触网”，企业销售模式也越来越多转到线上。不少企业开始利用线上平台打通销路，留住老客户、开辟新客源。快速增长的快递行业也提供了越来越多的就业岗位。

　　eMarketer跟踪的32个拉美国家和地区当中，阿根廷的零售电子商务市场增长最迅速，增幅达79%，巴西增幅为35%，居第四，墨西哥增长27%。

　　另有统计显示，疫情防控以来，巴西电子商务应用程序的安装量比去年同期增长了99.3%，其次是智利增长58.5%，秘鲁增长29.4%。49%的受访者表示疫情防控期间增加了网购开销，其中17%的人是首次尝试网购。巴西电商协会近日发布的调查显示，有56%的消费者是首次网购，他们当中94%的人愿意保持这一消费习惯。

　　从事市场监测和数据分析的尼尔森市场研究公司巴西负责人朱莉娅·阿维拉指出，电商企业知道如何迅速采取行动来满足需求，并制定了基本的增长战略。更智能的应用程序、更快捷的物流、更完善的法规等，支撑了电商行业的发展。

　　多措并举完善电商生态

　　为促进电商生态的完善，拉美各国政府多措并举加大对电商物流基础设施等领域的投入，同时通过立法、行政等手段规范行业发展。

　　拉美主要电商之一Mercado Livre去年在巴西的物流领域投入约40亿雷亚尔（1美元约合5.3雷亚尔），新建了5个配送中心，以确保当天交付的产品种类不断扩大。全球零售业巨头亚马逊去年底在巴西米纳斯吉拉斯州、南里奥格兰德州和首都巴西利亚新增3个物流中心，使该公司在巴西的物流中心数量增至8个。

　　阿根廷政府为了帮助更多中小企业加入电商行列、给消费者带来更多便利，依托邮政系统自建物流系统。2020年10月，“邮政购物”平台正式上线。该平台仅允许阿根廷的中小企业销售产品，让产品的生产商或分销商直接面对消费者。

　　近日，智利经济部携手智利圣地亚哥商会电子商务委员会（CCS）联合成立线上平台，为中小企业提供线上开店、营销、物流、安全性保障等方面的培训和服务。CCS主席希尔表示，帮助中小企业迅速将业务转移到线上，能够挽救大量企业和工作岗位。

　　哥斯达黎加经济工业与贸易部出台《加强“网红”网上宣传内容真实性的指南》，保障消费者权益。指南对“网红”带货时的违法行为，如推广内容不符实际、误导消费者等进行了规范。该指南也对宣传内容给出了建议，例如必须明确说明“网红”与公司的关系、避免使用容易混淆的缩略语等。

　　巴西电商协会分析认为，随着电商发展及零售业、金融服务业等相关行业的数字化进程推进，拉美国家整体经济的数字化转型将获得更多驱动力。

　　中拉电商合作恰逢其时

　　蓬勃发展的电商拉近了中拉之间的距离。如今，中巴之间架设起了一座“空中电商桥梁”——每周四趟的包机航班，源源不断地将商品送至巴西消费者手中。电商平台还与巴西邮政建立合作关系，优化清关流程。得益于跨境电商的发展，拉美国家的产品也快速走入中国千家万户。

　　智利在中国多个主流电商平台建立了“国家馆”，通过网络直播等形式推广智利的产品、公司和形象。“智利已经享受到了电商带来的贸易便利。”智利水果出口商协会全球市场总监伊格纳西奥说，电子商务为智利产品进入中国提供了更便捷、更广阔的平台，企业通过电商能更精准地了解消费者需求，提供差异化、个性化服务。

　　哥伦比亚出口、旅游和投资促进局表示，电商贸易是进入中国市场的有效方式。该机构编写了《中国电子商务指南》，积极向该国企业介绍中国电子商务现状，推动两国电子商务合作。该机构负责人桑托罗表示，哥伦比亚的时装、化妆品、鲜花等产品在中国市场已经获得了一定的认可，多个咖啡品牌入驻中国电商平台。

　　巴西圣保罗大学经济学教授菲格雷多表示，中国巨大的内需市场和数字经济领域的创新，将给拉美电商企业带来巨大机遇，为地区国家促进经济复苏提供了动力。“跨境电商合作让拉中双方大量的中小企业获益，拉中电商合作恰逢其时。”

　　（本报里约热内卢1月20日电）


　　《 人民日报 》（ 2021年01月21日 17 版）
(责编：岳弘彬)

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