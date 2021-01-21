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加深文化了解 促进民心相通

本报驻印度尼西亚记者  张  杰
2021年01月21日05:08 | 来源：人民网－人民日报
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　　近日，印尼“汉语桥”俱乐部在雅加达举行揭牌仪式。俱乐部由多次承办“汉语桥”赛事的印尼雅加达华文教育协调机构发起并组织，旨在加强印尼历届“汉语桥”比赛选手间的联系和交流。

　　据介绍，共有4000余名印尼选手参加过“汉语桥”比赛。他们走上工作岗位后，在促进印尼经济社会发展和印尼与中国合作中发挥着越来越重要的作用。当天活动的主持人郑伟恩就曾多次参加“汉语桥”比赛，并因成绩突出获得奖学金赴中国留学。学成归国后，郑伟恩很快在印尼的中资企业里找到了工作，现已成长为公司的大区经理。

　　中国驻印尼大使馆文化处参赞周斌表示，“汉语桥”比赛在印尼举办了19届大学生比赛和13届中学生比赛，该赛事已成为汉语教育的重点品牌，社会知名度和影响力不断扩大。印尼雅加达华文教育协调机构辅导委员会主席张锦雄说，印尼各界参与共建“一带一路”的积极性不断增加，希望学习汉语的印尼民众越来越多。

　　曾在中国留学的印尼教育与文化部官员尤迪尔在揭牌仪式上表示，语言是促进相互了解的桥梁，赴华求学经历让他有机会更深入地了解中国。他希望更多印尼民众通过“汉语桥”俱乐部等平台，加深文化了解，促进民心相通，为印尼与中国的合作与发展努力。

　　（本报雅加达电）


　　《 人民日报 》（ 2021年01月21日 02 版）
(责编：岳弘彬)

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