本报驻泰国记者 赵益普

日前，菲律宾交通部与中国企业签署总额约9.4亿美元的苏比克—克拉克铁路项目商务合同。该项目是迄今为止金额最大的中菲政府间合作项目，也是菲律宾政府“大建特建”规划的旗舰项目。

项目位于菲律宾吕宋岛中部，是该岛铁路网规划的重要组成部分，连接苏比克湾自由港区与克拉克国际机场两大交通枢纽，并与菲北线铁路衔接。苏比克—克拉克铁路全长约71公里，远期规划将延伸至克拉克新城。项目主要采用中国标准，将按照单线标准轨距货运铁路设计，建设工期约42个月。建成后将实现菲经济核心区域的港口—铁路—航空多式联运，有效提高物流运输效率，降低物流成本，助力沿线地区释放经济发展潜力。中国驻菲律宾大使馆表示，项目拟由中方提供融资。下一步，中菲双方将就项目贷款协议进行磋商。

菲律宾政府于2017年4月推出“大建特建”规划，预计在6年内投资8.4万亿菲律宾比索（约合1748亿美元）进行基础设施建设。建设项目涵盖道路、桥梁、机场、铁路、港口、防洪设施等。随着共建“一带一路”与“大建特建”规划深入对接，目前有多家中国企业参与菲律宾基础设施建设，中菲政府间合作项目也在稳步推进。

1月14日，菲律宾公共工程和公路部与中国企业签署菲律宾达沃—萨马尔岛大桥项目商务合同。该项目位于菲南部棉兰老岛地区，计划建设一座横跨巴基普坦海峡、连接菲第三大城市达沃市和岛屿花园萨马尔市的跨海大桥。大桥全长3.86公里，采用双向四车道设计，建成后将大幅缩短两地通行时间。菲公共工程和公路部部长马克·维拉表示，项目完工后，将有效推动两地人员往来，预计每天将有2.5万人往返其间，有利于进一步开拓当地经济资源和旅游潜力，促进民生发展。

2020年前11个月，中国对菲律宾非金融类直接投资同比增长263%，多个大型投资项目加紧推进。中国驻菲律宾大使黄溪连表示，面对疫情冲击，中菲两国积极分享复工复产经验，持续推动人员和货物往来，务实合作呈现新亮点。菲律宾《马尼拉标准报》日前刊文表示，共建“一带一路”帮助菲律宾改善了铁路、水利、桥梁等基础设施条件，菲中全面战略合作关系得到进一步深化。

（本报曼谷1月20日电）

《 人民日报 》（ 2021年01月21日 02 版）

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