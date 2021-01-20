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外交部：希望美国新一届政府同中方相向而行，推动中美关系尽快回到正确发展轨道

2021年01月20日22:43 | 来源：新华社
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　　新华社北京1月20日电（记者孙楠、潘洁）外交部发言人华春莹20日表示，中方对美政策是一贯的、明确的。希望美国新一届政府同中方相向而行，推动中美关系尽快回到正确发展轨道。

　　当日例行记者会上，有记者问：美国白宫国安会“印太协调员”提名人坎贝尔近日表示，中美关系如沿着当前道路走下去，将进入非常可怕的境地。双方应暂停针锋相对的做法，设立合适的接触渠道和机制，并采取一些温和步骤，向对方发出改善关系的积极信号。中方对此有何评论？

　　华春莹说，中方一贯认为，一个良好的中美关系符合两国人民的根本利益，也是国际社会的共同期待。中美之间虽然存在分歧，但拥有广泛共同利益和合作空间，并对世界和平与发展负有特殊责任。

　　“中方对美政策是一贯、明确的。”华春莹说，我们致力于同美方实现不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢，同时坚定捍卫国家主权安全发展利益。希望美国新一届政府同中方相向而行，加强对话，管控分歧，拓展合作，推动中美关系尽快回到正确发展轨道，更好造福两国人民和世界人民。

　　另有记者问：据报道，欧洲智库欧洲对外关系委员会19日发布的针对欧洲11个国家、1.5万民众的民调结果显示，多数欧洲人认为，美国的政治体制已经破裂，经过特朗普4年执政后的美国已不可信任。中方对此有何评论？

　　华春莹说，这充分说明是非自有曲直，公道自在人心。无论蓬佩奥之流如何撒谎、欺骗、散布仇恨和对抗，如何大搞“谎言外交”“恫吓外交”“胁迫外交”，大家心中都有一面镜子，都会作出正确的判断。

　　“对本届美国政府执政期间的表现，大家心中自有一杆秤，历史也会作出公正评价。”她说。

(责编：牛镛)

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