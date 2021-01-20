新华社北京1月20日电 （记者潘洁、孙楠）外交部发言人华春莹20日在谈到即将卸任的美国国务卿蓬佩奥有关涉疆言论时表示，蓬佩奥在过去几年里撒了太多谎，放了太多毒。这些年蓬佩奥散布的各种谎言和流毒，必将随着他本人一起被扫进历史的垃圾堆，蓬佩奥之流必将受到历史公正的审判和清算。

当日例行记者会上，有记者问：19日，蓬佩奥发表声明，宣布美国正式认定中国在新疆针对维吾尔族穆斯林和其他少数民族犯下“种族灭绝”和反人类罪。中方对此有何回应？

“蓬佩奥在过去几年里撒了太多谎，放了太多毒。你提到蓬佩奥的所谓认定只是其中一个荒唐的弥天大谎。蓬佩奥的所谓认定在我们看来就是废纸一张。”华春莹说。

她说：“这位以撒谎、欺骗而臭名昭著的美国政客，正在以其末日疯狂和世纪谎言把自己变成末日小丑和世纪笑话。”

华春莹指出，反人类罪和种族灭绝在国际法中有明确定义。所谓中国在新疆实施“种族灭绝”和犯反人类罪，彻头彻尾就是以蓬佩奥为代表的个别反华反共势力蓄意炮制的耸人听闻的伪命题和恶意荒唐闹剧，只存在于蓬佩奥之流的丑恶政治阴谋中，过去不曾、现在没有、将来也不会发生在中国大地上。

华春莹说，关于中国新疆地区的事实真相，中方已经反复耐心地进行了介绍和说明。中方迄今已经先后发布8本涉疆白皮书，新疆维吾尔自治区政府已举办23场新闻发布会，以大量翔实数字、事例，展现新疆各族人民群众安居乐业、团结和谐的生活。2019年，新疆接待国内外游客超过2亿人次。有100多个国家的1200多名外交官、记者和宗教团体代表去新疆参访过。他们在领略新疆美丽风光的同时，亲眼见证了新疆各族人民群众的团结和睦、欢乐祥和。

华春莹说，过去60多年来，中国新疆地区人均预期寿命由30岁提升到72岁。维吾尔族人口持续增长，2010年至2018年间增长25.04%，高于全疆人口13.99%的增幅，更远远高于汉族人口2%的增幅。新疆各少数民族的语言文字、传统文化、风俗习惯得到很好保护和传承，各族人民充分享有生存权、发展权等各项权利。

华春莹表示，中国新疆认真落实联合国《防止暴力极端主义行动计划》，依法采取预防性反恐和去极端化举措，有效保障了新疆的安全稳定，保障了新疆各族群众的生命安全。过去四年多，新疆没有再发生暴恐案件。中国依法保护劳动者权利，想方设法为新疆各族人民提供培训、创造就业，鼓励、帮助和支持他们勤劳致富，用自己的双手摆脱贫困，过上更好的生活。在抗击新冠肺炎疫情中，中国政府坚持人民至上、生命至上，采取坚决、科学、果断措施，最大程度地保护了包括维吾尔族在内的各族人民的生命安全和身体健康。

“蓬佩奥编造包括涉疆在内的各种谎言，不仅是对包括2500万新疆人民在内的14亿中国人民的极大侮辱，也是对美国人民和国际社会判断力的极大侮辱，更是对道义和基本良知的背叛和挑战。”华春莹说，蓬佩奥对事实视而不见，却将谎言奉为圭臬，反映出的不仅是他本人的品质低劣，而且反映出美国个别势力企图通过抹黑攻击中国和中国共产党，制造所谓新疆问题，以人权为幌子干涉中国内政，破坏中国安全稳定、阻遏中国发展的险恶用心。

“当前新疆稳定繁荣的大好局面岂是蓬佩奥之流污蔑抹黑就可以改变的？！中国56个民族、14亿人民像石榴籽一样紧紧抱在一起，意气风发、携手行进在实现中华民族伟大复兴的新征程上，又岂是蓬佩奥之流以螳螂之臂就能够阻挡的？！”华春莹说，正义也许会迟到，但不会缺席。这些年蓬佩奥散布的各种谎言和流毒，必将随着他本人一起被扫进历史的垃圾堆，蓬佩奥之流必将受到历史公正的审判和清算。

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