图为研讨会现场。中国-东盟商务理事会供图

人民网北京1月20日电 （记者李欣怡）1月20日，RCEP开放机遇（贵阳）研讨会召开，东盟国家、中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰的代表就《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）建设建言献策，并就RCEP区域中贵阳市及贵安新区产业对接合作表达了积极愿望。会议由中国-东盟商务理事会、贵阳市人民政府共同主办。

贵州省委常委、贵阳市委书记赵德明在致辞中表示，RCEP为面临重重困境的全球经济带来了新希望，必将有力推动区域经济合作，共克疫情危机，促进成员国经济社会持续发展。对此，我们充满信心，并将以RCEP签署为契机，在更高起点上推动贵阳市及贵安新区加快高水平对外开放，与各有关方深化发展对接、沟通交流、产业互补、贸易往来，加快推动各方在商品、资金、技术、人员等方面的互联互通、互促互进，更好地共享发展机遇和红利。

中国-东盟商务理事会执行理事长许宁宁在致辞时表示，在经济全球化中，用好自由贸易协定的开放合作发展方式是许多国家的重要选择。RCEP的签署使得亚太区域一体化进入了新的发展阶段，将带来RCEP区域经济增长，有利于世界经济增长。

许宁宁谈到，中共中央《关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中提出：“实施自由贸易区提升战略，构建面向全球的高标准自由贸易区网络。“国内许多省市在本省市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议中、在省（市）委经济工作会议上，也明确要求“紧抓RCEP带来的新机遇”。贵阳市与RCEP成员国产业互补性强，经贸合作前景广阔，贵安新区充满发展活力和潜力，建议RCEP成员国工商企业借助相互开放市场的有利条件，在贵安新区开发新商机，分享合作红利。

印尼驻华大使周浩黎在致辞时表示，RCEP的签署向世界和企业发出了一个信号，即该区域各国正在深化和扩大经济合作。RCEP有望在促进成员国之间以及印尼和中国经贸关系方面发挥重要作用。贵州省经济发展潜力巨大，希望在RCEP实施中加强印尼与贵州省在农业、采矿、服务业等领域的合作。

马来西亚驻华大使拉惹·努西尔万在致辞时表示，RCEP的签署让成员国经济更加融合，也带来了新的合作空间和发展希望。RCEP鼓励高质量的投资，鼓励知识密集型产业、可再生能源、绿色经济、电子商务等领域合作，这些都是非常有潜力的发展合作空间。自2016年以来，中国一直是马来西亚制造业最大投资来源国，虽然有疫情带来的挑战，但马中两国双边贸易逆势增长。马来西亚非常愿意跟中国及其贵州省加强合作，特别是通过RCEP和“一带一路”展开合作。

商务部亚洲司前司长、全国日本经济学会副会长吕克俭在致辞时表示，在RCEP框架内，中国和日本首次达成了双边关税减让安排，实现了历史性突破。按照RCEP协定，中国对日本最终免关税的产品比例将从8%上升到86%，日本对中国产品的免关税比例也将达到86%。RCEP生效后，日本将对向中国出口的50%以上农产品逐步减关税。作为世界第二和第三大经济体，中国和日本相互减让大量商品关税，将加深两国经贸合作。贵州与日本经贸互补性强，可在中医药、可持续发展、大数据、制造业等方面深化交流合作。

贵阳市委常委、副市长孙志明在主旨演讲中表示，此次会议为贵阳市、贵安新区与RCEP成员国开展交流合作创造难得机遇。贵阳市及贵安新区有四点期待：期待与各成员国加强贸易合作、文化旅游合作、数字经济合作和投资合作。同时，我们也愿与RCEP成员国积极拓展教育、卫生、体育等领域的务实合作，积极开展抗击新冠肺炎疫情国际合作，努力为RCEP建设作出更大贡献。

出席会议的日本驻华大使馆商务参赞福永茂和、老挝驻华大使馆商务参赞宽赞、缅甸工商会会长左敏温、印尼中华总商会常务副主席张锦雄、澳大利亚-东盟商务理事会会长埃莉诺·麦克、大韩商工会议所北京代表处首席代表郑一、文莱工商会副会长林伯明等各国代表在发言中，充分肯定RCEP建设的重大意义，看好合作发展机遇，表示将与中国-东盟商务理事会积极合作，共同在贵阳市及贵安新区开发商机。

中国-东盟商务理事会常务秘书长刘欣谈到，中国-东盟商务理事会与贵州省有关方计划将共同召开“国际贸易陆海新通道产业合作（贵阳）研讨会”“中国-东盟中医药产业合作（贵阳）研讨会”“中国-东盟食品行业合作（贵阳）会议”“中国-东盟物流合作（贵阳）会议”。

RCEP签署是我国继加入世贸组织后又一重大开放成果，RCEP有望在今年年底生效。2020年，中国对其他14个RCEP成员国贸易占中国贸易总值的31.7%；中国对其他14个RCEP成员国贸易增长了3.5%，其中，出口增长了5%，进口增长2.2%。

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