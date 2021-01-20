人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

中石油大庆塔木察格公司捐款助力蒙古国抗击疫情

2021年01月20日19:38 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网乌兰巴托1月20日电 （记者霍文）为助力蒙古国抗击疫情，中石油大庆塔木察格有限责任公司全体中方员工向蒙古国捐助8600万图格里克（约合人民币20万元）。善款交接仪式20日在蒙古国紧急情况总局举行，蒙古国紧急情况总局局长阿荣布彦准将、中石油大庆塔木察格有限责任公司总经理姜洪福、副总经理王玉伟等出席仪式。

阿荣布彦表示，中石油大庆塔木察格公司在蒙古国从事石油勘探开采业务，不仅为蒙古国带来巨大的预算收入，在全球疫情暴发后多次对蒙古国抗击疫情予以支持和帮助，凸显了中蒙两国人民的深厚友谊。阿荣布彦同时转达了索德巴特尔副总理对中石油大庆塔木察格公司的感谢及慰问。

姜洪福表示，自去年初疫情暴发以来，蒙古国政府和国家紧急情况委员会对中石油大庆塔木察格公司给予大力支持，保障了公司油田原油生产等各项业务平稳运行。此次代表公司向蒙古国紧急情况委员会捐款，助力蒙古国抗击疫情，同时祝愿蒙古国政府和人民早日战胜疫情，尽快恢复正常生产生活。

去年3月，蒙古国发现首例新冠肺炎病例后，中石油大庆塔木察格有限责任公司牵头组织本公司及所属服务单位所有中方员工，筹集善款1.7亿图格里克（约合人民币44万元），支持蒙古国政府抗击疫情，彰显了人类命运共同体理念，受到蒙古国政府和民众的高度评价。

(责编：高歌、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved