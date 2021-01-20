人民网乌兰巴托1月20日电 （记者霍文）为助力蒙古国抗击疫情，中石油大庆塔木察格有限责任公司全体中方员工向蒙古国捐助8600万图格里克（约合人民币20万元）。善款交接仪式20日在蒙古国紧急情况总局举行，蒙古国紧急情况总局局长阿荣布彦准将、中石油大庆塔木察格有限责任公司总经理姜洪福、副总经理王玉伟等出席仪式。

阿荣布彦表示，中石油大庆塔木察格公司在蒙古国从事石油勘探开采业务，不仅为蒙古国带来巨大的预算收入，在全球疫情暴发后多次对蒙古国抗击疫情予以支持和帮助，凸显了中蒙两国人民的深厚友谊。阿荣布彦同时转达了索德巴特尔副总理对中石油大庆塔木察格公司的感谢及慰问。

姜洪福表示，自去年初疫情暴发以来，蒙古国政府和国家紧急情况委员会对中石油大庆塔木察格公司给予大力支持，保障了公司油田原油生产等各项业务平稳运行。此次代表公司向蒙古国紧急情况委员会捐款，助力蒙古国抗击疫情，同时祝愿蒙古国政府和人民早日战胜疫情，尽快恢复正常生产生活。

去年3月，蒙古国发现首例新冠肺炎病例后，中石油大庆塔木察格有限责任公司牵头组织本公司及所属服务单位所有中方员工，筹集善款1.7亿图格里克（约合人民币44万元），支持蒙古国政府抗击疫情，彰显了人类命运共同体理念，受到蒙古国政府和民众的高度评价。

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