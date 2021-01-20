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哈萨克斯坦新增1134例新冠肺炎确诊病例 哈卫生部预测疫情高峰将于3月底到来

2021年01月20日19:36 | 来源：人民网-国际频道
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人民网努尔苏丹1月20日电 （记者周翰博）根据哈萨克斯坦新冠肺炎疫情防控跨部门委员会发布的数据，1月19日哈全国新增1134例新冠肺炎确诊病例。截至目前，该国累计确诊病例已达171232例，康复155397例，死亡2403例。此外，自2020年8月1日以来，哈累计登记新冠肺炎疑似病例46984例，康复34805例，死亡545例。

统计数据显示，哈全国3个直辖市和14个州前一日均发现新增确诊病例，其中单日确诊病例数量较多的地区包括：首都努尔苏丹（198例）、巴甫洛达尔州（151例）、最大城市阿拉木图（112例）和阿克莫拉州（108例）。

在19日举行的政府工作会议上，哈卫生部部长阿列克谢·崔表示，哈萨克斯坦本轮疫情的高峰有可能在今年3月底到来。保守估计，届时单日新增病例或将达到3000例。如果疫情得不到控制，实际单日新增病例有可能达到6000至9000例。“在这种情况下，我们将不得不采取更加严格的隔离措施。”

(责编：高歌、常红)

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