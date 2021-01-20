南非首个针灸暑期学校举行线上开学典礼。约堡大学孔院供图

人民网约翰内斯堡1月20日电 （王磊）南非当地时间1月19日，由南非约翰内斯堡大学（简称约堡大学）健康科学院补充医学系联合约堡孔院举办的南非首个针灸暑期学校举行线上开学典礼。

中国驻南非大使馆教育参赞李旭东、南非健康职业联合会注册官玛林德医师（Dr Louis Mullinder）、约堡大学副校长辛纳（Prof Saurabh Sinha）、约堡孔院中方院长彭奕、补充医学系师生、媒体等近百人线上参加了开班典礼。

据悉，这是南非高等院校在针灸专业领域开设的第一个暑期学校，旨在提高学生的针灸技能和临床应用，为期四周，有望被固定下来每年举办。此次针灸暑期学校主要由硕士生导师胡紫景医师筹备并授课。

使馆教育参赞李旭东表示，中医是人类文明的宝库，为保障全人类健康起到了重要作用，针灸高等教育是中南合作的一个重要方向。约堡孔院在该暑期学校中提供中医文化、中医汉语等必修课程，与约堡大学补充医学系的合作起到了很好的示范作用。

南非健康职业联合会是南非卫生部法定机构，负责中医及针灸在内的多种补充医学医师资格的注册与考核。玛林德医师表示，注册中医和针灸医师在南非十分稀缺，对约堡大学提供针灸高等教育表示欢迎和支持。

辛哈副校长也提到，中医及针灸作为补充医学重要的组成部分，将为南非民众公共卫生提供保障。他表示，疫情背景下约堡大学内部的学院部门间合作令人充满希望。南京工业大学-约翰内斯堡大学孔院一直致力于促进两校、两国科技合作。已经牵线两校健康科学院和药学院在生物科技领域合作，并促成中南环境化工联合研究中心的建立，惠及约堡大学科学学院、工程与环境建设学院的学科建设。

据彭奕院长介绍，约堡孔院由南京工业大学与约堡大学共建，以促进科技合作为己任。此次针灸暑期学校将为当地学员提供中医汉语、中医文化等必修学时，这些必修学时已被安排在约堡大学补充医学专业的本科及研究生的必修课程中。同时，约堡孔院已邀请补充医学系为自己的汉语课程设计必修学时。

约堡大学是南非首个提供补充医学本科、硕士及博士研究生教育的高等院校，包括中医及针灸方向。该课程继2018-2019年通过南非高等教育部评估后，2020年2月通过南非医师注册机构评估，因而顺利完成南非高等教育部及卫生部医师注册机构的双评估。根据南非医师管理法规，毕业生可注册为针灸医师，在南非合法行医。

(责编：张信凤、常红)