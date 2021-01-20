新华社北京1月19日电 综述：中国新冠疫苗助力多国抗疫

新华社记者

新冠疫情持续蔓延，疫苗被视为战胜疫情的有力武器。近日又有一些国家和地区批准中国新冠疫苗注册上市或紧急使用，更多国家和地区与中国达成了疫苗采购协议。中国新冠疫苗为这些国家和地区抗击疫情提供助力、注入信心。

塞尔维亚药品和医疗器械局18日晚批准使用中国国药集团生产的新冠疫苗。塞尔维亚药品和医疗器械局官员帕维利·哲利奇当晚对当地媒体宣布，根据欧盟与世界卫生组织的标准，该局审评了相关文件与科学证据，确认了中国新冠疫苗的质量、有效性与安全性。

首批由中国国药集团生产的新冠疫苗16日上午运抵塞尔维亚首都贝尔格莱德。塞尔维亚总统武契奇、卫生部长隆查尔前往机场迎接这批疫苗。武契奇在迎接仪式上说，这批疫苗是塞中两国“伟大友谊的证明”。

阿塞拜疆18日正式启动第一阶段新冠疫苗接种工作，阿卫生部长奥格塔伊·希莱里耶夫在首都巴库率先接种了中国科兴公司的新冠疫苗克尔来福。他在接种疫苗时说，经过综合比较，阿塞拜疆选择引进中国疫苗。“阿专家们认为中国疫苗是最好的，它在很多国家都通过了临床试验。”阿塞拜疆目前共订购了400万剂该款疫苗，它们将被分批交付阿方。

阿尔及利亚国家卫生安全局局长卡梅尔·森哈吉18日说，该国科学家对目前国际市场上的几种新冠疫苗进行了评估，阿准备引进的中国和俄罗斯的疫苗是非常安全和有效的。此前，阿尔及利亚全国防治新冠疫情科学委员会成员、全国医师协会主席贝尔卡尼曾表示，阿提出购买中国疫苗后得到中方迅速积极的回应。阿选择中国生产的灭活疫苗不仅因为其具有很高的有效性，而且更方便保存和运输。

巴西国家卫生监督局17日宣布，给予中国科兴公司新冠疫苗克尔来福紧急使用许可。巴西首批疫苗接种者当天接种了这款疫苗。巴西卫生部长爱德华多·帕祖洛7日宣布，巴西联邦政府已与圣保罗州布坦坦研究所签订协议，计划购买1亿剂克尔来福新冠疫苗。

土耳其药品和医疗设备局13日发布公告，批准紧急使用科兴公司的新冠疫苗。这是土耳其批准紧急使用的首款新冠疫苗。土耳其总统埃尔多安15日表示，他14日晚接种中国新冠疫苗后没有出现任何不良反应。截至当地时间15日19时左右，土耳其已有超过60万人接种了中国新冠疫苗。

印度尼西亚总统佐科13日在雅加达总统府接种了科兴公司的克尔来福疫苗，并通过电视直播展示了自己接种疫苗的过程。印尼药品食品监督管理局11日宣布，克尔来福新冠疫苗已在印尼万隆市完成了Ⅲ期临床试验，有效性高于世卫组织规定的50%门槛，给予这款疫苗紧急使用许可。

菲律宾总统杜特尔特13日晚在全国电视讲话中说，菲政府计划采购的中国新冠疫苗质量好，“如果他们的新冠疫苗不足够安全可靠，那中国是不会冒险（生产这些疫苗）的”。菲卫生部近期表示，菲政府已与中国科兴公司达成采购意向，计划从科兴采购2500万剂新冠疫苗。菲律宾食品和药物管理局说，已收到科兴公司提交的新冠疫苗紧急使用申请，预计最快在2月给予紧急使用许可。（参与记者：钱铮、张修智、李铭、郑思远、施洋、周星竹、宫若涵、余谦梁、郑世波、袁梦晨、杨柯、黄灵）

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