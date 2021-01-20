美国面临的最大威胁是什么？美国媒体17日发布的民调结果显示，过半受访者认为最大威胁来自于“其他美国人”，且预计美国的政治暴力事件还会增加。美媒认为，这凸显了美国社会的撕裂危机。

美国哥伦比亚广播公司17日发布了一份民意调查，探讨美国人认为美国社会面临的最大威胁是什么。民调数据显示，有54％的受访者表示，“其他美国人和国内敌人”目前对美国社会构成了“最大威胁”。另有约20%的人认为最大威胁为“经济力量”，而一向被部分政客挂在嘴边的“外国威胁”，得票率仅占约8％。

这项民调在国会遭冲击事件发生后展开，对于未来的社会形势，过半受访者预计美国的政治暴力行为会增加。

美媒：美国面临无法弥合的分裂

美国萨福克大学与《今日美国》报17日也发布了一项民调数据，结果显示有三分之二的受访者认为美国“走错了路”。不过，近三分之一的受访者仍然相信“选举被操纵” 。

《国家利益》17日发表评论文章称，人们对政治局势的发展并不乐观，在许多方面，美国都面临无法弥合的分裂，美国在遏制新冠肺炎疫情和重启经济方面相对失败。即便政府交接后，美国社会存在的问题也不会很快得到解决。

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