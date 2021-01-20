新华社北京1月19日电 题：亮眼成就提振全球信心——中国经济成绩单引世界瞩目

新华社记者

中国国家统计局日前发布的数据显示，2020年中国国内生产总值（GDP）首次突破100万亿元大关。按可比价格计算，比上年增长2.3%。海外观察人士和媒体指出，在新冠疫情阴霾下，中国率先实现经济复苏交出亮眼成绩单，给全球经济复苏带来重大利好和信心。

来之不易 中国经济再跃升

在海外观察人士看来，得益于成功防控与精准施策，中国交出了这份成绩单，实属不易。面对严峻复杂的国内外环境，特别是新冠疫情的严重冲击，中国统筹疫情防控和经济社会发展工作，经济社会发展主要目标任务完成情况好于预期。

澳大利亚主流媒体《澳大利亚人报》刊文说，中国经济增长凸显了中国在控制疫情方面的成功。

韩国中国经济金融研究所所长全炳瑞说，中国政府经济调控方向正确，时机恰到好处，是中国经济实现正增长的关键。

“大疫之年2.3%的经济增速是非常好的成绩。”日本佳能全球战略研究所研究主任濑口清之说，取得这样的成绩首先是因为中国政府果断采取措施及时遏制住了疫情；其次，中国政府采取一系列财政及金融措施，帮助包括外国企业在内的所有企业迅速恢复生产，并帮助弱势群体渡过难关。

中国交出的这份成绩单含金量高。2020年中国GDP突破100万亿元，标志着中国经济实力和综合国力迈上新台阶。与此同时，中国坚决贯彻新发展理念和推动高质量发展，经济增长质量和效益稳步提升，创新的第一动力持续增强。

德国宝马集团大中华区总裁兼首席执行官高乐表示，2020年中国在抗击新冠疫情和恢复经济方面都取得显著成效，在危机面前展现出强大韧性。“中国经济的超强韧性、消费升级趋势，以及中国在电动化和数字化领域的创新，都让我们对中国市场的中长期发展很有信心。”

英国国家经济社会研究院首席经济学家毛旭新认为，从2020年第二季度开始，中国经济复苏主要动力来自三方面：一是工业生产增长；二是全球医疗和电子产品需求旺盛，带动中国出口持续增长；三是商业信心恢复，推动工业和服务业进一步增长。

带来信心 全球经济获动能

海外观察人士普遍认为，中国交出的这份成绩单提振了全球信心。在新冠疫情重创全球经济的背景下，中国经济率先复苏意义尤为重大，全球经济将因此获得新动能。

《华盛顿邮报》援引美国康奈尔大学贸易政策教授埃斯瓦尔·普拉萨德的话报道，中国凭借突出的表现，巩固了其全球重要经济增长引擎的地位。

《澳大利亚金融评论报》指出，2020年第四季度中国经济加快增长，增速达6.5%，为2021年整个亚洲区域经济复苏打下基础。

阿根廷拉努斯国立大学教授、中国问题专家古斯塔沃·吉拉多说，2020年中国经济快速恢复，取得积极成果，这归功于中国对疫情的良好控制、对发展的长远规划以及对多边主义的支持。以中国为代表的国家选择开放和全球合作，将助力全球经济恢复动能、走出困境。

巴西中国问题研究中心主任、经济学家罗尼·林斯指出，中国经济交出亮眼答卷，将对全球经济复苏产生巨大积极影响。中国坚持改革开放不仅对中国自身来说很重要，同时也拉动了国际贸易，促进各国互联互通，最终产生良性循环。（参与记者：田明、陆睿、孙晓玲、倪瑞捷、朱晟、刘春燕、邓敏、岳东兴、白旭、郝亚琳、陈威华、赵焱）

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