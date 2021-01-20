在今天（19日）的外交部例行记者会上，有记者提问，昨天中国官方公布了2020年国民经济运行情况，GDP历史性突破100万亿元大关。我们注意到多数外媒均积极评价，但也有个别外媒报道，中国2020年GDP增长只有2.3%，为40多年来最低，请问发言人对此怎么看?

外交部发言人华春莹说，“我也注意到相关报道。我看到包括路透社、美联社等主要国际媒体所关注的是，在全球面临新冠肺炎疫情加剧蔓延和经济陷入二战以来最严重衰退的背景下，中国经济迅速复苏并实现强劲增长，成为去年全球唯一实现正增长的主要经济体，增速还超过很多专业机构预期”。

华春莹表示，这一成绩的取得，来之不易。2020年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国全国上下一心、艰苦奋斗，率先做好疫情防控、率先开始复工复产、率先实现经济增长由负转正。无论是在热火朝天的工地中，还是在街头巷尾的烟火气里，还是在车水马龙的繁华灯光下，中国经济都走出了一条华丽的“V” 型曲线。不仅中国经济总量历史性突破100万亿元大关，在世界经济中的份额也由2019年的16.3%上升到17%左右，而且中国粮食产量再创新高、工业生产持续发力、贸易总额逆势上涨、现代服务再开新局、消费升级加速推进、国内投资稳步回升、就业情况远超目标、物价水平保持稳定、居民收入喜获增长，可以说，无论是质量还是数量、全面还是局部、广度还是深度，中国正成为全球经济分量更重、含金量更高的领跑者。

华春莹说，“一花独放不是春，百花齐放春满园。”中国的发展离不开世界，中国的发展也会更好贡献世界。中国经济保持增长势头，不仅惠及中国，也惠及世界。中国不仅贡献了经济增长，也为各国抗疫提供了多种急需的物资，并为维护全球产业链、供应链的稳定发挥了积极作用。据经合组织2020年12月的预测显示，2021年中国对全球经济增长贡献率将超过三分之一。当前，中国正加快构建新发展格局，市场潜力将充分激发、开放的大门将进一步敞开、对外合作将不断深化，相信中国经济持续增长将会为世界创造更多需求、与世界共享更多发展机遇、同世界更好地实现互利共赢。

华春莹表示，当前虽然疫情对世界经济的负面影响仍在显现，单边主义、保护主义不断抬头，全球产业链供应链持续受到冲击，但是我们相信经济全球化大势不可逆转，开放合作仍是时代潮流。只要各国携手同行、团结合作，共同维护多边主义和自由贸易，推动完善更加公正合理的全球经济治理体系，积极构建开放型世界经济，世界经济一定会凤凰涅槃、焕发新生。而中国也将一如既往做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，为世界和平与发展不懈努力。（总台央视记者 吴汶倩 孔禄渊）

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