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俄罗斯议长喊话美国：不要再充当“民主导师”了

2021年01月20日14:50 | 来源：央视新闻客户端
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图片来源：俄罗斯国家杜马

当地时间19日，俄罗斯国家杜马（议会下院）召开春季全会，议长沃洛金针对美国大选发表谈话。沃洛金表示，俄罗斯反对美国以“民主导师”的口吻来教导他国，特别是在美国自身因出现政治乱局、美国国民基本权利和自由受到侵犯的背景下。

沃洛金指出，美国的选举制度已经过时，整个选举不具备公开性，民众也无法监督。沃洛金认为，美国大选中采用的邮寄选票制度经不起推敲，选民邮寄选票的过程不可控，什么人、什么时间邮寄选票均无法验证。

沃洛金同时称：“以前美国干涉俄罗斯和其他国家的选举活动，要求其他国家按照美国经验施行所谓的高水平民主制度，然而显而易见的是，美国目前已达不到这些标准。”

沃洛金说：“美国当前的局面，其根源在于社会内部根深蒂固的分裂。多年来，美国的政治精英煽动民众相互对立，政治偏好、种族、宗教、性别都成为互相攻击的由头。美国两个主要政党之间展开的权力斗争导致议会被砸，出现人员伤亡。沃洛金强调，俄方坚决反对暴力和违宪行为，然而美国相反，在很多国家鼓励和支持类似行为，干涉他国主权事务。今年9月，俄罗斯将举行议会选举，俄罗斯将采取一切措施，防止美国及其北约盟国干涉俄罗斯主权的企图。”（总台记者 顾鑫）

(责编：艾雯、刘洁妍)

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