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2020年中欧班列“长安号”开行3720列 多项指标全国第一

2021年01月20日14:48 | 来源：央视新闻客户端
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据陕西省西安市政府新闻办18日通报，2020年中欧班列“长安号”开行3720列，是2019年的1.7倍，创历史新高。运送货物总重达281.1万吨，是2019年的1.6倍，开行量、重箱率、货运量等指标稳居全国第一。其中欧洲方向约占全国市场总量的20%，超过8万吨防疫物资运抵欧洲，为国际防疫合作提供了有力支持。

辐射范围日益扩展

中欧班列长安号已面向中亚、南亚、西亚及欧洲开通运行15条干线通道，覆盖了欧亚大陆全境。中欧班列（西安）集结中心通过“干支结合”的方式构建了“+西欧”集结体系，相继开行了12条集结线路，辐射长三角、珠三角、京津冀、晋陕豫黄河三角洲等主要货源地。创新拓展的跨越里海、穿越土耳其马尔马拉海底隧道国际线路以及直达立陶宛维尔纽斯、斯洛伐克多瑙斯特雷达等线路，进一步提升了运行时效和辐射能力。

同时，通过与中远海、招商局等大型央企深度合作，中欧班列长安号以海铁联运方式驶入全球港航体系，通过与日韩等国无缝对接，加速形成了国内国际相互促进的亚欧陆海贸易大通道，缩短了西安与世界的距离，实现了由“线”到“面”的转变。

开行质量显著提升

西安至欧洲往返的公共班列每天开行2去2回，回程班列开行列数逐年稳步上升。2020年达到1311列，是上年的1.7倍，其中重箱率始终保持100%。首创“舱单归并”申报模式，压缩企业进口申报时间和成本90%以上。开通“德国快线”，并将班列全程运输时间压缩至10-12天。加强海关和铁路互联互通，将货物运抵信息反馈时间压缩至5分钟以内，形成了自身特色与竞争优势，实现了由单一出口到双向互济的转变。

产业带动效应增强

依托中欧班列(西安)集结中心，创新“物流+贸易+产业”发展模式。联合大型央企建设现代物流产业示范区、临港金融贸易园，打造国际化大宗商品交易中心和跨境电商集结中心，实现了由运输通道到产业集聚的转变。

截止目前，已聚集外贸类企业360余家、物流企业300余家，2020年西安港进出口贸易额预计将达95亿元，较上年增长7.7倍。东南沿海产业转移企业已投产11家，正在落地15家，达成落户意向30家。正在引进年产值达200亿元的康佳产业集群项目，积极构建港贸、港产、港城一体化发展新格局。（总台央视记者 杨雨桐 高涛）

(责编：艾雯、刘洁妍)

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