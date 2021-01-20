新华社柏林1月19日电（记者任珂 张远）根据欧洲一家智库19日发布的调查报告，超过六成的受访欧洲民众认为美国的政治制度已经破碎，将近三分之一的民众不再信任美国人。

这项报告是由智库欧洲对外关系委员会发布的。2020年11月至12月，这家智库委托民调机构对11个欧洲国家的1.5万人进行了调查访问，问题涉及欧美关系和欧洲在国际舞台上的定位等。

调查结果显示，61%的受访者认为，美国政治制度“完全”或“一定程度上”破碎，81%的英国受访者、71%的德国受访者以及66%的法国受访者持有这种看法。多数受访者认为欧盟以及本国的制度比美国的好很多，并把德国而不是美国看作本国最重要的伙伴国。

此外，32%的受访者“完全同意”或“同意”，2016年特朗普当选美国总统后，美国人不再值得信任。大多数受访者对拜登当选美国总统感到欣慰，认为欧美关系能得以修复，但他们并不认为美国会回归之前全球领导者的角色。

过去四年来，美国特朗普政府在国防预算、“北溪-2”输气管道项目和汽车关税等问题上不断指责甚至制裁欧洲国家，欧美关系尤其是德美关系受损严重，美国在欧洲的形象大打折扣。

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