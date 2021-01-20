人民网

首页

举报专区

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

调查显示超六成受访者认为美国政治制度已破碎

2021年01月20日14:17 | 来源：新华社
小字号

新华社柏林1月19日电（记者任珂 张远）根据欧洲一家智库19日发布的调查报告，超过六成的受访欧洲民众认为美国的政治制度已经破碎，将近三分之一的民众不再信任美国人。

这项报告是由智库欧洲对外关系委员会发布的。2020年11月至12月，这家智库委托民调机构对11个欧洲国家的1.5万人进行了调查访问，问题涉及欧美关系和欧洲在国际舞台上的定位等。

调查结果显示，61%的受访者认为，美国政治制度“完全”或“一定程度上”破碎，81%的英国受访者、71%的德国受访者以及66%的法国受访者持有这种看法。多数受访者认为欧盟以及本国的制度比美国的好很多，并把德国而不是美国看作本国最重要的伙伴国。

此外，32%的受访者“完全同意”或“同意”，2016年特朗普当选美国总统后，美国人不再值得信任。大多数受访者对拜登当选美国总统感到欣慰，认为欧美关系能得以修复，但他们并不认为美国会回归之前全球领导者的角色。

过去四年来，美国特朗普政府在国防预算、“北溪-2”输气管道项目和汽车关税等问题上不断指责甚至制裁欧洲国家，欧美关系尤其是德美关系受损严重，美国在欧洲的形象大打折扣。

(责编：艾雯、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved