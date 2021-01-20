新华社东京1月20日电（记者华义）日本有关机构统计的新冠疫情数据显示，19日该国单日新增新冠死亡病例数首次超过百例，还有一些数据指标也破纪录。此外，日本国立感染症研究所认为变异新冠病毒可能已在日本社区传播。

据日本广播协会电视台统计，19日日本新增新冠确诊病例5321例，累计确诊340781例；新增死亡病例104例，单日新增死亡病例数首次超过百例，累计死亡4687例。

数据还显示，19日东京都新增新冠确诊病例1240例，连续7天单日新增病例数过千。东京都19日新增新冠死亡病例16例，也创新高。

据日本厚生劳动省19日零时统计，在日本新冠确诊病例中，已有255764人出院或者结束隔离。现有新冠重症病例1001例，首次超过千例。

日本静冈县18日发现当地3人感染了英国发现的变异新冠病毒，他们近期均未出国，也没有接触过回国人员，因此日本国立感染症研究所认为变异新冠病毒可能已在日本形成社区传播。厚生劳动省将分析当地所有检测样本。

19日上述日本变异新冠病毒感染病例的1名密切接触者也被确诊。静冈县当天发布“感染扩大紧急警报”，呼吁民众尽量避免外出和跨县活动，不要与家人以外的人聚餐。日本政府表示将对变异新冠病毒加强监测。

(责编：艾雯、刘洁妍)