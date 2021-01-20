新华社德黑兰1月19日电（记者夏晨）伊朗外交部发言人哈提卜扎德19日说，伊朗日前宣布开始德黑兰研究用反应堆燃料升级研发活动，其相关计划此前已提交国际原子能机构。他强调，伊朗核相关活动是出于和平目的。

据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，哈提卜扎德当天就英国、法国和德国外交部发表联合声明回答记者提问时说，伊朗德黑兰研究用反应堆的燃料升级研发活动，与欧洲国家及媒体所说的铀金属工厂是“两个不同问题”。伊朗原子能组织目前还没有向国际原子能机构提交“关于铀金属工厂设计的信息”。

哈提卜扎德表示，铀金属具有和平用途，一些国家在反应堆中也有使用，这与《不扩散核武器条约》及保障协定没有矛盾。伊朗救治病患需要放射医学，铀金属相关技术在放射医学中也是需要的，伊朗是从人道主义与和平用途方面考虑这一问题的。

据报道，英法德三国外交部16日发表联合声明说，伊朗没有任何可靠的铀金属“民用用途”，其生产可能会产生“严重的军事影响”。声明敦促伊朗停止这一活动，并立即恢复履行其在伊朗核问题全面协议中的义务。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。协议中相关条款规定，15年内，伊朗将不参与生产或获取钚或铀金属或其合金。如伊朗在10年后但未到15年时试图开始用德黑兰研究用反应堆的燃料研发少量经商定的铀金属，伊朗将向伊核协议规定设立的联合委员会提交计划以获得批准。

美国政府2018年5月单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。面对美方的动作，伊朗2019年5月以来逐步中止履行伊核协议部分条款，但同时承诺其所采取的措施可逆。

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