新华社雅典1月19日电（记者于帅帅）希腊移民和庇护部19日发布报告说，2020年入境希腊的难民和非法移民约1.5万人，比上一年下降80%。

报告说，2020年，通过海路抵达希腊各岛屿的难民和非法移民人数下降87%，经由希腊东北部陆路口岸入境的难民和非法移民人数下降62%，入境的难民和非法移民以阿尔巴尼亚籍、阿富汗籍和巴基斯坦籍为主。报告说，截至2020年12月底，希腊境内收容的难民和非法移民总数已从一年前的9.3万人降至约6.5万人。

当地媒体认为，由于新冠疫情及边境关闭措施，人员自由流动受限，一些难民和非法移民表达出返回故乡的意愿。

与此同时，雅典-马其顿通讯社报道说，一艘从土耳其方向驶来的难民船19日在希腊莱斯沃斯岛附近沉没，造成一人死亡，希腊海岸警卫队已将获救人员转移至岛上救助。

2016年，欧盟和土耳其就非法移民管控问题达成协议，经由土耳其偷渡到欧洲的非法移民人数一度大幅下降。2020年2月底，土耳其政府表示不再阻止难民从土耳其进入欧洲，大量难民和非法移民涌向希土边境，希腊当局曾一度关闭边境。

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