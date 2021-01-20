据新华社电 （记者王子江）日本《读卖新闻》近日报道，国际奥委会考虑将参加东京奥运会开幕式的运动员减半，也就是减到大约6000人，作为防控新冠肺炎疫情扩散的措施。

《读卖新闻》当天在头版显著位置刊登了这条新闻，报道说，参加奥运会开幕式的运动员原计划约有来自200多个国家和地区的1.1万人，为了防止可能的病毒传播，国际奥委会只能将参加开幕式的运动员数量大幅度减少。

如果报道属实，限制运动员的数量显然是国际奥委会的最新提议。2020年11月，国际奥委会东京奥运会协调委员会主席约翰·科茨曾表示，参加开幕式的运动员人数不做限制，但每个代表团最多只能允许6名官员参加。但东京奥组委主席森喜朗当时曾明确表示不希望每个运动员都拥挤到开幕式。

报道还说，运动员和其他参加开幕式的人员最早只能提前5天入住奥运村，比赛结束两天后必须离开日本。

由于包括东京都在内的多个都道府县宣布进入紧急状态，东京奥运会的前景变得有点扑朔迷离。尽管国际奥委会、东京奥组委和日本首相菅义伟始终承诺，东京奥运会将如期举行，但日本国内外一些怀疑的声音开始增多。日本行政改革担当大臣河野太郎、首相菅义伟的经济顾问、三得利控股社长新浪刚史都表示不确定奥运会能否如期举行。

奥运村村长川渊三郎日前也在社交媒体上说，奥运会能否举行可能需要3月底决定，但东京奥组委将遵循国际奥委会的决定。他还说，最新的民意调查中，支持奥运会如期举行的民众比例只有20%左右，除非这一比例能够增加，否则奥运会很难取得成功。

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