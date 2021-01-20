人民网

首页

举报专区

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

国际奥委会考虑东京奥运会开幕式运动员减半

2021年01月20日09:15 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

据新华社电 （记者王子江）日本《读卖新闻》近日报道，国际奥委会考虑将参加东京奥运会开幕式的运动员减半，也就是减到大约6000人，作为防控新冠肺炎疫情扩散的措施。

《读卖新闻》当天在头版显著位置刊登了这条新闻，报道说，参加奥运会开幕式的运动员原计划约有来自200多个国家和地区的1.1万人，为了防止可能的病毒传播，国际奥委会只能将参加开幕式的运动员数量大幅度减少。

如果报道属实，限制运动员的数量显然是国际奥委会的最新提议。2020年11月，国际奥委会东京奥运会协调委员会主席约翰·科茨曾表示，参加开幕式的运动员人数不做限制，但每个代表团最多只能允许6名官员参加。但东京奥组委主席森喜朗当时曾明确表示不希望每个运动员都拥挤到开幕式。

报道还说，运动员和其他参加开幕式的人员最早只能提前5天入住奥运村，比赛结束两天后必须离开日本。

由于包括东京都在内的多个都道府县宣布进入紧急状态，东京奥运会的前景变得有点扑朔迷离。尽管国际奥委会、东京奥组委和日本首相菅义伟始终承诺，东京奥运会将如期举行，但日本国内外一些怀疑的声音开始增多。日本行政改革担当大臣河野太郎、首相菅义伟的经济顾问、三得利控股社长新浪刚史都表示不确定奥运会能否如期举行。

奥运村村长川渊三郎日前也在社交媒体上说，奥运会能否举行可能需要3月底决定，但东京奥组委将遵循国际奥委会的决定。他还说，最新的民意调查中，支持奥运会如期举行的民众比例只有20%左右，除非这一比例能够增加，否则奥运会很难取得成功。

(责编：艾雯、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved